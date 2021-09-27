EcoFlow представляет двухдневную домашнюю резервную электростанцию DELTA Max

Модернизируя свой текущий ассортимент продукции, компания EcoFlow увидела потребность в аккумуляторе большей емкости, учитывая рост числа перебоев в энергоснабжении и поиск потребителями более автономных средств электропитания. В 2019 году компания EcoFlow впервые презентовала на платформе Kickstarter модель EcoFlow DELTA, которая быстро завоевала симпатии потребителей благодаря своей скорости заряда и большой емкости. Два года спустя компания представила две универсальные модификации серии EcoFlow DELTA: EcoFlow DELTA Max и более мощную DELTA Pro емкостью 3,6 кВт·ч для пользователей с еще более высокими потребностями в электроэнергии.

«Мы увидели превосходные отзывы на серию EcoFlow DELTA и наши покупатели заявляли, что хотят получать еще больше энергии от своих аккумуляторов, — сообщил директор по НИОКР компании EcoFlow Томас Чан (Thomas Chan). — Модель EcoFlow DELTA Max выводит отказоустойчивость на новый уровень. Она может обеспечивать резервное электропитание для всего дома и смягчать последствия перебоев в энергоснабжении».

Большая емкость с расширяемой конструкцией

Модель EcoFlow DELTA Max имеет емкость 2016 Вт·ч, способную удовлетворять потребности семьи в аварийном использовании (четыре светильника, вентилятор, маршрутизатор, ноутбук, холодильник и зарядка смартфонов) на протяжении целого дня. При подключении с двумя аккумуляторными батареями DELTA Max Smart Extra суммарная емкость может достигать 6048 Вт·ч, что позволяет семье с комфортом пережить двухдневный блэкаут.

Модель EcoFlow DELTA Max, рассчитанная на большее, чем резервное электропитание дома, при своей максимальной мощности может также поддерживать энергопотребление жилого автофургона (потребляющего в среднем 20 кВт·ч электроэнергии в сутки) на протяжении более чем 7 часов.

Быстрый заряд с лучшими параметрами в отрасли

Даже при увеличенной мощности (с 1260 до 2016 Вт·ч) по сравнению с EcoFlow DELTA модель EcoFlow DELTA Max требует для полного подзаряда столько же времени, т.е. менее двух часов. EcoFlow DELTA Max может заряжаться при мощности 2000 Вт через стандартные розетки переменного тока. Эта максимальная входная мощность обеспечивает возможность полного подзаряда одного устройства EcoFlow DELTA Max с 0 до 100% за 1,6 ч, что вдвое быстрее по сравнению с аналогами, представленными на рынке. Кроме того, эта аккумуляторная батарея может одновременно заряжаться от двух источников: розетки переменного тока и двух солнечных панелей мощностью 400 Вт, что повышает максимальную зарядную мощность до 3000 Вт. Для такого двойного заряда требуется подключение аккумулятора DELTA Max и его дополнительной батареи, и два эти модуля вместе могут быть полностью заряжены за 2 часа.

Возможность электропитания 99% бытовых электроприборов

При мощности переменного тока 2400 Вт аккумулятор EcoFlow DELTA Max может запитывать 99% существующих бытовых электроприборов, включая электрические чайники, кондиционеры, отопительные приборы, паровые утюги и электросушилки для белья. Благодаря разработанной компанией EcoFlow технологии X-Boost модель EcoFlow DELTA Max может даже поддерживать работоспособность устройств с номинальной мощностью до 3000 Вт, что обеспечивает ее лидерство среди всех конкурентов с тем же уровнем емкости.

Дополнительные усовершенствования модели EcoFlow DELTA Max включают более эффективный заряд от солнечных батарей, расширенные возможности управления и мониторинга устройства через приложение EcoFlow, а внешний корпус аккумулятора обеспечивает повышенную надежность и долговечность.

Серия EcoFlow DELTA

После выпуска модели EcoFlow DELTA Max компания EcoFlow планирует представить в четвертом квартале 2021 года модель EcoFlow DELTA Max (1600) для покупателей, испытывающих меньшие потребности в резервном электропитании. Модель EcoFlow DELTA Max (1600) имеет базовую емкость 1612 Вт·ч с возможностью ее увеличения до 5644 Вт·ч при подключении с двумя аккумуляторными батареями DELTA Max Smart Extra.

Ранее в этом году компания EcoFlow представила портативный домашний аккумулятор и экосистему DELTA Pro. Полная экосистема обладает достаточной мощностью для удовлетворения потребностей среднестатистической семьи в резервном энергоснабжении в течение примерно одной недели без подзаряда. При емкости, увеличиваемой до 25 кВт·ч, она может полностью подзаряжаться менее чем за два часа и является первым в отрасли аккумулятором с возможностью заряда через несколько источников питания: электросеть, зарядное устройство для электромобилей, солнечная батарея, ветрогенератор и традиционный генератор. Появившись на платформе Kickstarter в июле, она принесла доход свыше 1 млн долларов США за первые 10 минут.

Кроме того, в тот же день EcoFlow представит еще один продукт серии DELTA — DELTA mini. Модель DELTA mini массой 10,7 кг по цене 104399 рублей является самой легковесной и компактной моделью серии DELTA от EcoFlow.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1623795/1.jpg

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SOURCE EcoFlow Inc.