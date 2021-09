EcoFlow lancia DELTA Max, una stazione di alimentazione di riserva domestica per due giorni

Con una capacità di base di 2016 Wh espandibile a 6048 Wh, la più recente batteria della serie EcoFlow DELTA è disponibile in mercati globali selezionati

PARDUBICE, Repubblica ceca, 27 settembre 2021 /PRNewswire/ -- EcoFlow, azienda di soluzioni portatili per l'alimentazione e le energie rinnovabili, ha annunciato oggi che la stazione di alimentazione EcoFlow DELTA Max è disponibile in Europa. Con una capacità di base di 2016 Wh, la capacità di DELTA Max può essere estesa fino a 6048 Wh se collegata a due batterie supplementari smart, sufficienti per un fabbisogno energetico di emergenza di due giorni di una famiglia media.