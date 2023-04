EcoFlow présente ses innovations énergétiques propres et durables au Solar Show Africa 2023

Recharge rapide, facilité d'accès et puissance énorme ! Les générateurs solaires EcoFlow aident les entreprises et les particuliers à lutter contre les pénuries d'électricité.

JOHHANESBOURG, 25 avril 2023 /PRNewswire/ -- EcoFlow, entreprise leader en matière de solutions énergétiques écologiques, présente ses dernières innovations au Solar Show Africa 2023, à Johannesbourg en Afrique du Sud. EcoFlow y présentera une large gamme de solutions dont les séries de générateurs solaires DELTA 2 et RIVER 2 récemment lancées, les kits énergie pour la maison, le panneau Smart Home et le générateur Smart Generator (bicarburant).

Selon le Programme de connaissances sur les infrastructures en Afrique (AIKP), les pénuries d'électricité persistantes en Afrique ont abouti à une crise qui touche trente pays différents. Cette tendance pourrait d'ailleurs s'intensifier en raison du vieillissement des installations et de leur manque d'entretien ayant une incidence importante sur la croissance économique et la productivité. Depuis l'extension du délestage, une majorité de petites entreprises en Afrique du Sud, ont fermé en raison de pannes de courant. De plus, comme l'indique Africa.com les pannes d'électricité au Zimbabwe peuvent durer jusqu'à 19 heures par jour.

Les produits exposés au salon sont spécialement conçus pour relever les défis liés aux pannes de courant. Avec la vitesse de recharge la plus rapide de l'industrie et un excellent taux de conversion solaire de 23 %, les solutions d'EcoFlow offrent une alternative plus écologique, compacte et durable aux sources d'alimentation de secours traditionnelles tout en offrant aux individus davantage d'indépendance vis-à-vis de leur énergie.

Les derniers générateurs solaires DELTA 2 d'EcoFlow peuvent fournir de 1 à 3 kWh d'électricité avec une batterie supplémentaire. Sa puissance de sortie CA de 1 800W (jusqu'à 2 400W avec la technologie X-Boost) fournit suffisamment d'énergie pour 90% des appareils électroménagers. Totalement rechargeable en 80 minutes sur secteur et avec une vitesse de charge solaire de 3 heures seulement, les utilisateurs sont sûrs d'être toujours prêts avec DELTA 2. En cas de coupure de courant temporaire, DELTA 2 peut automatiquement changer de source d'énergie et passer de la source principale à la batterie en moins de 30 millisecondes protégeant ainsi les appareils électroménagers et gardant les appareils essentiels en marche.

Légère et portable, la série RIVER 2 à partir de 3,5 kg est une source d'alimentation plus accessible aussi bien à la maison qu'en déplacement. Petite mais puissante, la série RIVER 2 bat le record de vitesse de charge avec un chargement de 0 à 100 % en à peine une heure sur secteur. Lorsqu'on travaille à la maison, la capacité de 512 Wh de la station électrique portable RIVER 2 Max peut faire fonctionner un ordinateur portable et un routeur Wi-Fi, même en phase 5/6 de délestage. Adoptant toutes deux une batterie LFP, les séries DELTA 2 et RIVER 2 ont une durée de vie de 3 000 cycles, ce qui correspond à environ 10 ans d'utilisation quotidienne.

Les kits énergie d'EcoFlow sont les premières solutions d'alimentation plug-and-play intégrées au monde conçues spécialement pour les maisons hors réseau et les camping-cars. Les kits énergie disposent d'une capacité allant jusqu'à 15 kWh et une puissance de sortie CA maximum de 3 600 W, ce qui leur permet d'alimenter la plupart des appareils pendant des jours. En outre, ses multiples méthodes de recharge possible (CA, alternateur de véhicule, panneaux solaires et notre Smart Generator) assurent une alimentation électrique stable.

"Nous sommes ravis de participer au Solar Show Africa 2023 et de présenter nos dernières innovations énergétiques à nos clients et partenaires potentiels dans la région", a déclaré Joy Wu, responsable de l'Amérique latine et de l'Asie Pacifique pour EcoFlow. "Nos produits sont conçus pour répondre aux besoins énergétiques des ménages et des entreprises en Afrique. Nos solutions constituent une source d'énergie fiable et durable, qui réduit la dépendance de nos clients au réseau électrique traditionnel et contribue à un avenir plus propre et plus écologique."

EcoFlow prévoit d'accroître la disponibilité de ses solutions énergétiques en établissant des relations avec des distributeurs et des partenaires au Zimbabwe, en Namibie et au Mozambique. Pour plus d'informations sur les produits et solutions d'EcoFlow, veuillez consulter notre site officiel EcoFlow.

