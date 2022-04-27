EcoFlow выпускает экосистему «Умный дом» на массовый рынок Европы

В 2021 году компания EcoFlow впервые представила экосистему DELTA Pro в рамках краудфандинговой кампании на платформе Kickstarter . Идея побила рекорды Kickstarter, став самым финансируемым технологическим проектом, а в последствии была названа одним из 100 лучших изобретений 2021 года по версии TIME и получила премию Red Dot Award 2022 . Наконец, после долгих месяцев ожидания экосистема EcoFlow DELTA Pro выходит на потребительский рынок Европы.

«Идеальное энергетическое решение должно выходить за рамки обычной портативной электростанции, полноценно удовлетворяя потребности общества, — заявил руководитель научно-исследовательского отдела компании EcoFlow Томас Чань (Thomas Chan). Наша экосистема «Умный дом» является новатором в данном вопросе и обязана изменить само понимание использования энергии для потребителей и домашних хозяйств».

Назначение

Панель EcoFlow Smart Home

Панель EcoFlow Smart Home является сердцем экосистемы «Умный дом». Она способна объединять до двух устройств DELTA Pro, контролируя 10 цепей энергообеспечения дома. Короткий срок переключения панели (менее 20 мс) позволяет мгновенно запустить экосистему при отключении электропитания. Пользователи могут отслеживать и контролировать энергопотребление с помощью приложения EcoFlow. Кроме того, панель позволяет сократить затраты на коммунальные услуги, накапливая энергию ночью и расходуя ее днем.

Пульт дистанционного управления EcoFlow DELTA Pro

Пульт дистанционного управления EcoFlow DELTA Pro является первым в своем роде устройством для контроля портативной электростанции. На дисплее отображается та же информация, что и на экране модуля DELTA Pro, включая оставшееся время заряда батареи, входные и выходные параметры и многое другое. Подключаясь через Bluetooth или кабель, пульт дистанционного управления облегчает пользователям процесс включения и выключения электрических узлов или всего устройства.

Накопление

Солнечная панель EcoFlow 400 Вт

Солнечная панель EcoFlow мощностью 400 Вт с КПД 22,4% весит 12,5 кг и полноценно функционирует при любых погодных условиях. Подключение до трех солнечных панелей мощностью 400 Вт к модулю DELTA Pro обеспечит входное напряжение 1200 Вт, способное полностью зарядить DELTA Pro за 4–8 часов.

Солнечный трекер EcoFlow

Первый солнечный трекер потребительского уровня помогает контролировать движение солнца в течение всего дня. Он автоматически меняет ориентацию установленной на него солнечной панели 400 Вт, располагая ее перпендикулярно солнечным лучам и повышая выработку солнечной энергии на 30%.

Адаптер EcoFlow EV X-Stream

Адаптер EV X-Stream обеспечивает возможность зарядки DELTA Pro на тысячах заправочных станций для электромобилей 2 уровня по всему миру, делая DELTA Pro первой портативной электростанцией с данной функцией. Благодаря входному току 3400 Вт модель DELTA Pro обладает возможностью полной зарядки на заправочной станции для электромобилей за 1,7 часа.

Интеллектуальный генератор EcoFlow

Интеллектуальный генератор EcoFlow является единственным источником питания для экосистемы «Умный дом» во время стихийных бедствий или длительных перебоев с подачей электричества. По сравнению с традиционными газовыми генераторами интеллектуальный генератор EcoFlow обеспечивает более высокую топливную эффективность и снижение потерь энергии при зарядке DELTA Pro.

Емкость

Портативная электростанция EcoFlow DELTA Pro

Модуль EcoFlow DELTA Pro, имеющий емкость 3,6 кВт/ч, является первым в мире портативным домашним аккумулятором с расширяемой емкостью до 25 кВт/ч, что достаточно для удовлетворения потребностей среднестатистической семьи в электропитании в течение одной недели.

Интеллектуальный аккумулятор EcoFlow DELTA Pro Smart Extra

Каждый аккумулятор модели DELTA Pro Smart Extra обладает той же емкостью, что и портативная электростанция DELTA Pro. Подключение до двух дополнительных аккумуляторов типа Smart к одному устройству DELTA Pro обеспечит мощность 10,8 кВт/ч.

Сроки выпуска в продажу

Экосистема EcoFlow Smart Home, за исключением солнечного трекера и панели Smart Home, уже доступна на сайте EcoFlow и Amazon. О появлении в продаже солнечного трекера и панели Smart Home будет объявлено позднее в этом году.

Информация о компании EcoFlow

Компания EcoFlow специализируется на разработке портативных источников питания и возобновляемых энергоносителей. Со времени своего основания в 2017 году компания EcoFlow обеспечивает надежное электропитание для потребителей более чем в 100 странах мира, поставляя на рынок продукцию линеек DELTA и RIVER, в том числе портативные электростанции и экологически безопасные комплектующие. Миссия EcoFlow заключается в обновлении способов обеспечения мира энергией за счет внедрения более легковесных и долговечных, экологически чистых, бесшумных и возобновляемых систем накопления и хранения энергии. EcoFlow реализует свою продукцию в 40 странах Европы при поддержке более чем 400 местных ретейлеров.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайты компании EcoFlow:

Германия: de.ecoflow.com

Франция: fr.ecoflow.com

Великобритания: uk.ecoflow.com

Другие страны ЕС: eu.ecoflow.com

ИСТОЧНИК: EcoFlow Europe s.r.o.

Контакты для прессы

Отдел общественных связей EcoFlow Europe

[email protected]

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SOURCE EcoFlow Europe s.r.o.