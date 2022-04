EcoFlow lance Smart Home Ecosystem en Europe pour répondre à des besoins énergétiques plus larges

En 2021, EcoFlow révélait pour la première fois DELTA Pro Ecosystem via une campagne de crowdfunding sur Kickstarter . Celui-ci a battu le record de Kickstarter pour le projet technologique le plus financé, avant d'être désigné comme l'une des 100 meilleures inventions de 2021 par le TIME et de remporter le Red Dot Award 2022 . Aujourd'hui, après une longue attente du public, l'écosystème EcoFlow DELTA Pro est enfin introduit sur le marché grand public en Europe.

« Une solution énergétique parfaite doit aller au-delà d'une centrale électrique portable en répondant efficacement aux besoins en énergie d'une génération, » déclare Thomas Chan, directeur de la R&D chez EcoFlow. « L'écosystème EcoFlow Smart Home est le premier à y répondre, et transformera la façon dont les individus et les ménages accèdent à l'énergie. »

Utilisation

EcoFlow Smart Home Panel

Le panneau EcoFlow Smart Home se trouve au cœur du Smart Home Ecosystem. Il intègre jusqu'à deux unités DELTA Pro avec 10 circuits domestiques. Avec un temps de basculement inférieur à 20 ms, le panneau Smart Home permet à l'écosystème de se mettre en marche immédiatement en cas de coupure de courant. Les utilisateurs peuvent également surveiller et contrôler la consommation d'énergie grâce à l'application EcoFlow App. De plus, il est possible de faire des économies sur les factures d'énergie en stockant l'énergie à des taux bas et en la consommant lorsque les taux sont plus élevés.

Télécommande EcoFlow DELTA Pro

La télécommande EcoFlow DELTA Pro est la première télécommande pour station électrique portable. Elle affiche exactement les mêmes informations que l'écran du DELTA Pro, notamment le temps de batterie restant, l'entrée, la sortie, etc. Connectée à la DELTA Pro par Bluetooth ou par câble, la télécommande permet aux utilisateurs d'allumer et d'éteindre facilement les prises CA, CC ou l'unité entière.

Génération

Panneau solaire 400 W EcoFlow

Avec une puissance d'entrée de 400 W et un rendement de conversion de 22,4 %, le panneau solaire 400 W EcoFlow pèse 12,5 kg et est entièrement fonctionnel dans toutes les conditions météorologiques. Il suffit de Connecter jusqu'à trois panneaux solaires de 400 W à une DELTA Pro pour obtenir une puissance de 1 200 W, ce qui permet de recharger complètement la DELTA Pro en quatre à huit heures.

Tracker solaire EcoFlow

Premier tracker solaire grand public de qualité, le tracker solaire EcoFlow suit le soleil tout au long de la journée. En y plaçant un panneau solaire de 400 W, le détecteur solaire ajuste automatiquement le panneau solaire à la position perpendiculaire du soleil, améliorant la production solaire de 30 %.

Adaptateur EcoFlow EV X-Stream

L'adaptateur EV X-Stream permet au DELTA Pro d'être rechargé par des milliers de stations de recharge VE de niveau 2 dans le monde entier, ce qui fait de DELTA Pro la première station d'alimentation portable qui prend en charge la recharge par station VE. Avec une entrée de 3 400 W, le DELTA Pro peut être entièrement chargé par une station de recharge VE en 1,7 heure.

EcoFlow Smart Generator

Le générateur intelligent EcoFlow sert de dernière source d'alimentation pour l'écosystème Smart Home Ecosystem en cas de catastrophe ou de panne prolongée. Par rapport aux générateurs à gaz traditionnels, le générateur intelligent EcoFlow offre un meilleur rendement énergétique et moins de pertes d'énergie lors de la recharge du DELTA Pro.

Stockage

Station électrique portable EcoFlow DELTA Pro

Avec une capacité de 3,6 kWh, EcoFlow DELTA Pro est la première batterie domestique portable au monde dont la capacité est extensible jusqu'à 25 kWh, ce qui est suffisant pour répondre à la consommation d'énergie d'urgence d'une famille moyenne pendant environ une semaine.

EcoFlow DELTA Pro Smart Extra Battery

Chaque batterie supplémentaire intelligente DELTA Pro a la même capacité qu'une station électrique portable DELTA Pro. Connectez jusqu'à deux Smart Extra Batteries à une unité DELTA Pro pour obtenir une capacité de 10,8 kWh.

Disponibilité

L'écosystème EcoFlow Smart Home Ecosystem, à l'exception du tracker solaire et du Smart Home Panel, est désormais disponible sur le site Web d'EcoFlow et sur Amazon. La disponibilité du tracker solaire et du Smart Home Panel sera annoncée plus tard dans l'année.

À propos d'EcoFlow

EcoFlow est une société de solutions d'énergie portable et d'énergie renouvelable. Depuis sa création en 2017, EcoFlow a fourni la tranquillité d'esprit aux clients dans plus de 100 marchés grâce à ses gammes de produits DELTA et RIVER de centrales électriques portables et d'accessoires respectueux de l'environnement. La mission d'EcoFlow est de réinventer la façon dont le monde accède à l'énergie en innovant avec des solutions de stockage d'énergie plus légères et durables, propres, silencieuses et renouvelables. Les produits d'EcoFlow sont désormais disponibles dans 40 pays et régions d'Europe, soutenus par un réseau de plus de 400 détaillants locaux.

