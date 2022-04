EcoFlow bringt Smart Home Eocsystem nach Europa, um breiteren Energiebedarf zu decken

2021 stellte EcoFlow das DELTA Pro Ecosystem erstmals über eine Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter vor. Das Ecosystem brach den Kickstarter-Rekord für das am meistfinanzierte Technologieprojekt, wurde in die TIME-Liste der 100 besten Erfindungen des Jahres 2021 aufgenommen und erhielt den Red Dot Award 2022 . Nun wird das langerwartete EcoFlow DELTA Pro Ecosystemauch auf dem europäischen Massenmarkt eingeführt.

„Eine perfekte Energielösung muss über eine tragbare Powerstation hinausgehen, indem sie den Energiebedarf einer ganzen Generation effektiv deckt", so Thomas Chan, F&E-Direktor bei EcoFlow. „Das EcoFlow Smart Home Ecosystem ist das erste System, das diese Probleme angeht und wird die Art und Weise, wie Einzelpersonen und Haushalte Energie beziehen, verändern."

Verwendung

EcoFlow Smart Home Panel

Das EcoFlow Smart Home Panel ist das Herzstück des Smart Home Ecosystems. Es integriert bis zu zwei DELTA Pro Einheiten mit 10 Hauskreisen. Mit einer Umschaltzeit von weniger als 20 ms ermöglicht das Smart Home Panel, dass das Ökosystem bei einem Stromausfall sofort in Betrieb genommen werden kann. Die Nutzer können den Energieverbrauch auch über die EcoFlow-App überwachen und steuern. Außerdem kann man Energiekosten sparen, indem man Energie zu einem niedrigeren Tarif speichert und zu einem höheren Tarif verbraucht.

EcoFlow DELTA Pro Remote Control

EcoFlow DELTA Pro Remote Control ist die erste Fernbedienung für eine tragbare Powerstation. Das Display zeigt genau die gleichen Informationen an, wie der Bildschirm des DELTA Pro, einschließlich der verbleibenden Akkulaufzeit, Eingang, Ausgang usw. Die Fernbedienung, die über Bluetooth oder Kabel mit dem DELTA Pro verbunden ist, macht es dem Benutzer leicht, die AC- und DC-Ausgänge oder das gesamte Gerät ein- und auszuschalten.

Generation

EcoFlow 400W Solar Panel

Mit einer Leistung von 400 W und einem Umwandlungswirkungsgrad von 22,4 % wiegt das EcoFlow 400 W Solarmodul 12,5 kg und ist unter allen Wetterbedingungen voll funktionsfähig. Schließen Sie bis zu drei 400-W-Solarmodule an einen DELTA Pro an, um eine Eingangsleistung von 1200 W zu erreichen, mit der der DELTA Pro in vier bis acht Stunden vollständig aufgeladen werden kann.

EcoFlow Solar Tracker

Der EcoFlow Solar Tracker ist der erste verbrauchergerechte Solar Tracker, der den ganzen Tag über der Sonne folgt. Stellen Sie ein 400-W-Solarmodul darauf, und der Solar Tracker richtet das Solarmodul automatisch nach dem senkrechten Stand der Sonne aus, was die Solarstromerzeugung um 30 % verbessert.

EcoFlow EV X-Stream Adapter

Mit dem EV X-Stream Adapter kann DELTA Pro an Tausenden von EV-Ladestationen weltweit aufgeladen werden. Damit ist DELTA Pro die erste tragbare Stromtankstelle, die das Laden an EV-Stationen unterstützt. Mit einer Eingangsleistung von 3400 W kann der DELTA Pro in 1,7 Stunden vollständig mit einer EV-Ladestation aufgeladen werden.

EcoFlow Smart Generator

Der EcoFlow Smart Generator dient bei Katastrophen oder längeren Stromausfällen als Notstromversorgung für das Smart Home Ecosystem. Im Vergleich zu herkömmlichen Gasgeneratoren bietet der EcoFlow Smart Generator eine bessere Kraftstoffeffizienz und weniger Energieverluste beim Aufladen des DELTA Pro.

Speicher:

EcoFlow DELTA Pro Portable Power Station

Mit einer Kapazität von 3,6 kWh ist der EcoFlow DELTA Pro die weltweit erste tragbare Hausbatterie mit einer erweiterbaren Kapazität von bis zu 25 kWh, was für den Notstromverbrauch einer durchschnittlichen Familie für etwa eine Woche ausreicht.

EcoFlow DELTA Pro Smart Extra Battery

Jede DELTA Pro Smart Extra Batterie hat die gleiche Kapazität wie eine tragbare DELTA Pro Powerstation. Schließen Sie bis zu zwei Smart Extra-Batterien an ein DELTA Pro-Gerät an, um eine Kapazität von 10,8 kWh zu erreichen.

Verfügbarkeit

Das EcoFlow Smart Home Ecosystem, mit Ausnahme von Solar Tracker und Smart Home Panel, ist ab sofort auf der EcoFlow-Website und bei Amazon erhältlich. Die Verfügbarkeit des Solar Tracker Smart Home Panels wird noch in diesem Jahr bekannt gegeben.

Informationen zu EcoFlow

EcoFlow ist ein Unternehmen für tragbare Stromversorgungen und Lösungen für erneuerbare Energien. Seit seiner Gründung im Jahr 2017 hat EcoFlow mit seinen DELTA- und RIVER-Produktlinien von tragbaren Powerstationen und umweltfreundlichem Zubehör Kunden in mehr als 100 Märkten eine sorgenfreie Stromversorgung ermöglicht. EcoFlow hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Art und Weise, wie die Welt auf Energie zugreift, neu zu erfinden, indem es leichtere und langlebigere, saubere, leise und erneuerbare Energiespeicherlösungen entwickelt. Die Produkte von EcoFlow sind jetzt in 40 Ländern und Regionen Europas erhältlich, unterstützt von einem Netz von über 400 lokalen Einzelhändlern.

