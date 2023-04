Ecofuturo e Jardim Botânico de SP firmam parceria para conservação da palmeira-juçara

A espécie típica da Mata Atlântica está em ameaça pela extração ilegal do palmito

SÃO PAULO, 18 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- O Instituto Ecofuturo, organização sem fins lucrativos mantida pela Suzano, firmou uma parceria com o Jardim Botânico de São Paulo para desenvolvimento de ações pela conservação da palmeira-juçara (Euterpe edulis Mart.). O projeto inclui coleta de frutos, produção de mudas, reintrodução da espécie, educação ambiental e troca de experiências em regiões de atuação das duas organizações em todo o Brasil, mas com foco na Mata Atlântica paulista.

A palmeira-juçara é uma espécie típica da Mata Atlântica e exerce uma função muito importante para o equilíbrio da floresta: seus frutos são fonte de alimento para cerca de 80 espécies da fauna em época de escassez de alimentos. A espécie é hoje classificada como vulnerável (VU) pela extração ilegal do palmito.

A parceria, composta por planos de trabalho, terá vigência até 2025 e inclui colheita e beneficiamento de cerca de 10 mil sementes por ano e produção de mudas para plantio e doação, visando a reintrodução da espécie.

Em paralelo, serão realizadas ações de educação ambiental e plantio de sementes no Jardim Botânico de SP, ZOO SP e Safári SP, parques que compõem o Consórcio Reserva Paulista, vencedor da licitação da concessão dos parques e atual administrador.

"A parceria com o Jardim Botânico proporciona a disseminação e troca de conhecimento e boas práticas de conservação, em especial, sobre a palmeira-juçara. Esperamos que a iniciativa traga bons frutos para as duas organizações e amplifique nossas causas", declara Raquel Coutinho, consultora de sustentabilidade do Instituto.

"Ter o Ecofuturo caminhando junto conosco torna o nosso trabalho de conservação mais forte desde o início e sabemos que teremos muita sinergia para as iniciativas que estamos planejando para os próximos anos", afirma Nino Amazonas, diretor técnico no Jardim Botânico SP.

Sobre o Instituto Ecofuturo

Organização sem fins lucrativos, fundada em 1999 e mantida pela Suzano, o Instituto Ecofuturo contribui para transformar a sociedade por meio da conservação ambiental e promoção do conhecimento. Entre as principais iniciativas está a gestão do Parque das Neblinas, onde são desenvolvidas atividades de educação ambiental, pesquisa científica, ecoturismo, manejo e restauração florestal, e participação comunitária. Conheça mais sobre o Ecofuturo em ecofuturo.org.br, e acompanhe em facebook.com/InstitutoEcofuturo, youtube.com/institutoecofuturo e instagram.com/ecofuturo.

Sobre o Parque das Neblinas

Reconhecido pelo Programa Homem e Biosfera da UNESCO como Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, o Parque das Neblinas é uma reserva ambiental da Suzano, gerida pelo Ecofuturo, com 7 mil hectares. No local, são desenvolvidas atividades de ecoturismo, pesquisa científica, educação ambiental, manejo e restauração florestal e participação comunitária.

