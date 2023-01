EcoGen Biosciences anuncia EcoGen Brasil, trazendo produtos de CBD globalmente certificados para médicos e pacientes brasileiros

A CannaMeds, subsidiária integral da Kadenwood, reformulou sua marca como EcoGen, que trará uma infraestrutura estabelecida e certificações de qualidade

GRAND JUNCTION, Colorado, 16 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A EcoGen Biosciences ("EcoGen" ou a "Empresa"), fabricante e fornecedora líder de ingredientes especiais, formulações patenteadas e produtos de marca própria derivados do cânhamo nos Estados Unidos, anunciou hoje a decisão de renomear a CannaMeds, sua marca brasileira de produtos de canabidiol (CBD), como EcoGen Brasil. O objetivo da mudança é trazer CBD de qualidade mundial ao mercado, com a confiança dos médicos.

A EcoGen Brasil, subsidiária integral da Kadenwood, continuará oferecendo produtos com a mesma potência, eficácia e qualidade da CannaMeds, mas também introduzirá novas formulações e inovações no mercado. Os produtos de CBD serão prescritos por médicos brasileiros.

"Os médicos e pacientes brasileiros precisam de produtos de CBD seguros, consistentes e de alta qualidade como uma solução de saúde e bem-estar", disse Cassio Ismael, chefe de vendas da EcoGen Brasil. "Temos consumidores leais que confiam em seus médicos para prescrever produtos de CBD e, para nós, é um orgulho poder oferecer aos brasileiros confiabilidade respaldada por padrões e certificações dos EUA".

"Conforme mostram nossas certificações, a EcoGen se destaca como uma empresa comprometida com os padrões de qualidade e segurança dos produtos de CBD. Estamos perfeitamente posicionados para que a EcoGen Brasil eleve nossas confiáveis formulações de produtos a um novo patamar, com uma camada adicional de consistência e segurança", disse Jason Waggoner, diretor geral da EcoGen Brasil. "A EcoGen é conhecida em todo o mundo pelos mais altos padrões de excelência, bem como pelo CBD mais puro, mais potente e de melhor qualidade. A EcoGen Brasil continuará oferecendo nossos produtos aos pacientes da CannaMeds, com a mesma consistência, segurança e confiabilidade, sob o cuidado e recomendação de seus médicos".

A empresa obteve a certificação de qualidade ISO 9001-2015 para processos de fabricação. Essa certificação representa o reconhecimento global da Internal Organization of Standards, uma instituição que autoriza empresas de auditoria em todo o mundo a auditar e certificar que as empresas estão atendendo aos padrões de qualidade para fabricação.

A EcoGen também recebeu a certificação BRC Global Standards por atender aos critérios de excelência da FoodChain ID Certification L.C. para a extração, purificação, cristalização, formulação e embalagem de isolados e destilados de CBD, tanto embalados quanto armazenados em temperatura ambiente. Essas certificações são reconhecidas globalmente por muitas marcas e varejistas de renome, embora ainda não sejam amplamente adotadas no setor de cânhamo.

Sobre a EcoGen Biosciences

A EcoGen Biosciences (EcoGen) é uma fabricante e fornecedora verticalmente integrada de ingredientes especiais derivados do cânhamo na América do Norte. Usando equipamentos, formulações e processos patenteados, a EcoGen desenvolveu uma ampla gama de ingredientes da mais alta qualidade e formulações personalizadas para um vasto leque de setores. Fundada em 2016 e conhecida por produzir os mais puros produtos e matérias-primas de CBD, a EcoGen é também a primeira fabricante 'desde a semente até a venda' do setor. A empresa também é líder em distribuição internacional de isolados de CBD, de CBD solúvel em água (Nano) e de CBD destilado sem THC. Como líder em genética de cânhamo, a EcoGen promove a agricultura sustentável, usando sua tecnologia patenteada de processamento e extração para garantir produtos da mais alta qualidade ao menor preço, tornando os produtos canabinoides mais acessíveis.

Sobre a Kadenwood

Fundada em 2019, a Kadenwood é uma empresa de capital fechado dedicada à fabricação de produtos de consumo à base de plantas e focada em transformar o CBD em uma categoria de bem-estar confiável e segura. Para realizar essa missão, a Kadenwood conta com décadas de experiência em marketing para produtos de consumo embalados, conhecimento sobre inovação de categorias, e proficiência imbatível no cultivo verticalmente integrado de CBD, produzindo óleo de CBD de alta qualidade e sem THC, desde a semente até a prateleira. Em 2019, a Kadenwood lançou seus primeiros produtos de marca, como LEVEL SELECT™, na área de cuidados pessoais.

