Ecolog ouvre son centre de dépistage du COVID-19 à l'aéroport de Bruxelles

DÜSSELDORF, Allemagne, 18 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Ecolog Deutschland, membre de l'Ecolog International Groupe, un fournisseur international de premier plan en matière de services intégrés, d'infrastructures mobiles et de réponse rapide, de technologie, de solutions environnementales, de logistique, de dépistage et de diagnostic, et Eurofins Labo Van Poucke ont ouvert un centre de dépistage du COVID-19 à l'aéroport de Bruxelles. L'installation de dépistage permet aux voyageurs de réaliser un test PCR du COVID-19 directement à l'aéroport et de recevoir les résultats numériquement dans un court délai.