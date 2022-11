EcoMatcher apporte la plantation d'arbres à Microsoft Teams

La nouvelle application EcoMatcher pour Teams permettra aux utilisateurs de Microsoft Teams de planter des arbres et d'en assurer le suivi, l'engagement et le partage par simple pression d'un bouton

HONG KONG et CHARM EL-CHEIKH, Égypte, 18 novembre 2022 /PRNewswire/ -- EcoMatcher est fier d'annoncer l'application EcoMatcher pour Microsoft Teams, apportant les avantages de la plantation d'arbres directement dans Microsoft Teams. Les utilisateurs de Teams peuvent maintenant planter des arbres, les suivre grâce à la cartographie par satellite, voir des photos des arbres et des agriculteurs qui s'en occupent, et même discuter avec leurs arbres alimentés par un chatbot et écouter les « sons de la forêt », afin d'améliorer leur bien-être général, le tout sans quitter Teams.

L'intégration aide les utilisateurs de Teams à contribuer au reboisement de la planète là où cela est le plus nécessaire, tout en offrant un moment de détente dans la nature de manière virtuelle.

« Nous avons constaté une augmentation importante du nombre d'entreprises qui cherchent à tirer parti des technologies qui soutiennent l'action climatique et favorisent le bien-être des employés. C'est exactement ce que fait l'application EcoMatcher pour Microsoft Teams, en permettant aux employés de planter et de suivre des arbres tout en prenant un moment pour se ressourcer avant leur prochain défi professionnel », a déclaré Bas Fransen, PDG et fondateur d'EcoMatcher. « Nous remercions Microsoft d'avoir aidé EcoMatcher à faire partie de la plateforme Microsoft Teams et d'avoir fait d'EcoMatcher un partenaire en matière de durabilité. »

Parlant de la collaboration avec EcoMatcher, le responsable en chef du développement durable pour Microsoft Moyen-Orient et Afrique, Sherif Tawfik a commenté : « EcoMatcher permet à toute personne ou organisation de planter un arbre en appuyant sur un bouton. En intégrant l'application dans Microsoft Teams et en la rendant accessible à plus d'un quart de milliard de personnes qui utilisent la plateforme, nous permettons à davantage de personnes de participer activement à la plantation d'arbres. En fin de compte, ce sont des collaborations comme celles-ci qui sont nécessaires pour changer la dynamique, afin de bâtir un avenir plus durable pour tous. »

Pour en savoir plus sur l'application EcoMatcher pour Teams, rendez-vous sur https://teams.ecomatcher.com.

À propos d'EcoMatcher

EcoMatcher (https://www.ecomatcher.com) plante des arbres avec des fondations spécialisées dans la plantation d'arbres. EcoMatcher sait tout sur chaque arbre grâce aux technologies, offrant une transparence et un engagement complets. Les entreprises peuvent utiliser les arbres pour offrir des cadeaux significatifs, des programmes de fidélité, des récompenses, l'engagement des employés, des événements et des programmes transparents de compensation de carbone. Vous pouvez voyager virtuellement jusqu'à chaque arbre et en apprendre davantage sur l'arbre et l'agriculteur qui s'en occupe.

