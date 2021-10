Economist Impact organiseert twee gratis hybride paneelbijeenkomsten van het Kiev International Economic Forum voor een wereldwijd virtueel publiek

LONDEN, 5 oktober 2021 /PRNewswire/ -- Economist Impact is verheugd om twee hybride panelsessies te mogen programmeren op het Kiev International Economic Forum. De sessies vinden plaats op 7 oktober met een live publiek in Kiev en zullen ook gratis online beschikbaar zijn voor een wereldwijd virtueel publiek. De eerste van deze hybride sessies: Opstaan uit de pandemie: kunnen opkomende markten het wereldwijde herstel stimuleren?, gesponsord door UFuture en geprogrammeerd door Economist Impact, brengen economen en financiële experts bij elkaar om de prestaties van opkomende markten per land en sector te onderzoeken, en te bepalen welke daarvan de wereldwijde groei kunnen stimuleren.

De te onderzoeken vragen omvatten:

Welke impact heeft de COVID-19-crisis op de economieën van opkomende markten op de korte termijn, en wat zijn de waarschijnlijke gevolgen op de lange termijn?

Wat waren de verschillen in respons op COVID-19 in landen en regio's en wat was de invloed ervan op de mate van herstel? Wie zijn de uitblinkers?

Welke markten zijn het meest veerkrachtig en welke zijn het hardst getroffen? Wat kunnen we van hun ervaringen leren?

Wat zou het beleid van opkomende economieën moeten zijn om het herstel te versnellen?

Hoe dragen opkomende economieën bij aan wereldwijde groei? In hoeverre zal de groei worden aangedreven door China ?

? Staan de economieën van opkomende markten klaar om te profiteren van het 'nieuwe normaal' van zakendoen?

Belangrijkste sprekers:

Álvaro Santos Pereira , directeur, divisie landenstudies, afdeling economie, OESO

, directeur, divisie landenstudies, afdeling economie, OESO Dalia Marin , professor, internationale economie, TUM School of Management, Technische Universiteit van München

, professor, internationale economie, TUM School of Management, Technische Universiteit van München Beata Harasim , senior investeringsstrateeg, BlackRock Investment Institute

, senior investeringsstrateeg, BlackRock Investment Institute Nicholas Tymoshchuk , directeur, UFuture

, directeur, UFuture Moderator: Robert Guest , buitenlandredacteur, The Economist

Ga voor meer informatie of om uw interesse te registreren naar

https://bit.ly/3nIiRSB

Over Economist Impact

Economist Events heet nu Economist Impact en stelt bedrijven, overheden en stichtingen in staat om verandering te katalyseren en vooruitgang mogelijk te maken. Door de expertise waar The Economist Group bekend om staat te verenigen onder één merk, brengt Economist Impact beleidsonderzoek en -inzichten, datavisualisatie, klantspecifieke storytelling, evenementen en media samen.

Economist Impact combineert de discipline van een denktank met de creativiteit van een mediamerk en betrekt een invloedrijk publiek bij thema's als duurzaamheid, gezondheidszorg en globalisering. Bekijk onze wereldwijde evenementen.

Over Kiev International Economic Forum

Kiev International Economic Forum (KIEF) is een van de grootste internationale fora in Oost-Europa die vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, regeringen en de samenleving samenbrengt om belangrijke economische kwesties en praktische oplossingen voor duurzame ontwikkeling te bespreken. De missie is om de integratie van Oekraïne in de wereldwijde gemeenschap als de meest veelbelovende speler te bevorderen.

