Economista Ricardo Hausmann comenta sobre los retos y oportunidades para Ámerica Latina en foro Bladex

PANAMA CITY, Panama, 8 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Con el fin de entender mejor los retos a los que se enfrenta América Latina y evaluar las oportunidades futuras dentro del difícil entorno que estamos viviendo, el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A.. (Bladex) invitó al reconocido economista Ricardo Hausmann, como expositor de la videoconferencia ofrecida a diversos grupos de interés el pasado 2 de julio.

Durante su intervención el Dr. Hausmann, Profesor de la Práctica del Desarrollo Económico de la Universidad de Harvard y quien asesora, actualmente, a autoridades de Gobiernos de 13 países del mundo, siete de ellos latinoamericanos, planteó importantes tópicos para entender el impacto de la pandemia en la Región: los aspectos epidemiológicos y sus efectos económicos directos e indirectos, así como sus implicaciones en las políticas públicas.

En lo que respecta a la parte epidemiológica el Dr. Hausmann expresó que el problema se mantendrá hasta que más del 80% de la población sea inmune, e indicó que el verdadero dilema de los países estriba en poder esperar o no la vacuna. En cuanto a las consecuencias económicas directas indicó que los confinamientos representan un impacto en la oferta, que se transmite al resto de la economía tanto por el canal de la oferta como el de la demanda, generando altos costos económicos y financieros. Los efectos indirectos, por su parte, afectan adicionalmente a los países por su impacto global vía reducción de la demanda y caída de precios de las exportaciones, la disminución de las remesas, la caída del turismo y el transporte aéreo, así como una mayor restricción de los mercados de capitales.

Mirando hacia el futuro, el Dr. Hausmann visualiza dos escenarios posibles: uno en el cual se desarrolla una vacuna y el COVID-19 deja de ser una preocupación a largo plazo, donde una globalización transformada sobrevive y la crisis actual le confiere mayor legitimidad; y uno sin un liderazgo global en donde los países consideren no depender de la cooperación internacional, volviéndose más autosuficientes y cerrados, con un impacto negativo para la economía global. El destacado economista indicó que la Región no será testigo de una recuperación fuerte, porque la actividad económica se mantendrá seriamente restringida por la necesidad de contener el COVID-19 y señaló, de manera enfática, que para el año 2025 probablemente el PIB per cápita de los países latinoamericanos estaría retornando a su nivel pre COVID-19.

Ante estas implicaciones, Dr. Hausmann destaca que la resiliencia es muy importante para evitar una crisis mayor, así como el apoyo financiero internacional sobre todo centrado en el Fondo Monetario Internacional (FMI), que es la institución internacional con mayor capacidad de respuesta para la Región.

El evento que contó con la participación del Presidente de la Junta Directiva de Bladex, Miguel Heras, y del Presidente Ejecutivo, Jorge Salas, fue visto por una audiencia de más de 20 países procedentes de Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia.

Al referirse al evento y a la información compartida por el expositor, Jorge Salas, Presidente Ejecutivo de Bladex comentó:

"Actualmente los países latinoamericanos y el mundo en general se encuentran luchando entre contener la pandemia del COVID-19 y buscar mecanismos para reactivar sus economías, por lo que es de suma importancia contar con una perspectiva clara de los desafíos que enfrenta la Región y las oportunidades a valorar con miras hacia el futuro.

La última cifra del FMI publicada recientemente estima una fuerte contracción del PIB en América Latina del 9.4%, para el 2020. Justamente por ello invitamos al Profesor Ricardo Haussmann, para conversar acerca de los retos de manejar este complejo balance y de las oportunidades para los países y las empresas latinoamericanas en este contexto".

