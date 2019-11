Economize pelo menos 20% na rede hoteleira IHG® Hotels & Resorts ao redor do mundo durante essa temporada de férias

CIDADE DO MÉXICO, 21 de novembro de 2019 /PRNewswire/ --

O QUE:

O IHG® (InterContinental Hotels Group) anuncia sua temporada de descontos Cyber Sale, oferecendo aos hóspedes a oportunidade de economizar o mínimo de 20% na Melhor Tarifa Flexível para estadias nos hotéis participantes nesta temporada (elegíveis para reservas realizadas entre 11 de novembro de 2019 até 17 de dezembro de 2019).

Os sócios do IHG® Rewards Club economizam 5% extra e 10% durante o período da Black Friday/Cyber Monday a partir do dia 29 de novembro de 2019 até 6 de dezembro de 2019.

ONDE :

Visitantes ao redor do mundo terão a oportunidade de economizar pelo menos 20% em estadias em milhares de hotéis da rede IHG®.

QUANDO:

A temporada Cyber Sale começa nesta segunda-feira, 11 de novembro, e termina no dia 17 de dezembro de 2019. As promoções são válidas para reservas em todos os países. Os sócios já podem aproveitar as ofertas e começar a acumular pontos para estadias entre 14 de novembro de 2019 e 31 de maio de 2020.

COMO:

Os hóspedes receberão automaticamente o desconto no momento da reserva: ihg.com/ihgcybersale_pt.

Termos e Condições

As promoções da Cyber Sale são válidas apenas para reservas realizadas entre os dias 11 de novembro de 2019 e 17 de dezembro de 2019, usando as taxas "Cyber Sale" e "Cyber Sale - Taxa de sócios do IHG® Rewards Club". Todas as reservas devem ser utilizadas até o dia 31 de maio de 2020 nos hotéis e resorts IHG® participantes. O desconto pode chegar em até 20% de desconto na Melhor Tarifa Flexível, com um desconto adicional de 5% para sócios do IHG® Rewards Club. Para que a reserva seja confirmada, é necessário que o pagamento da tarifa total seja realizado de maneira antecipada, o qual não é reembolsável. Os requisitos para compra antecipada e o desconto variam de acordo com cada hotel. Datas indisponíveis se aplicam e os quartos estão sujeitos à disponibilidade. Alguns tipos de quartos podem ser excluídos da promoção. A política de cada hotel varia em relação à duração mínima da estadia e ao número de hóspedes permitidos por quarto. A tarifa não se aplica com outras promoções de tarifas já com desconto. A tarifa não é aplicável para reservas de grupos. Aplica-se uma tarifa para saídas antecipadas. Os hotéis Venetian® Resort Las Vegas e IHG® Army não contam com esta promoção.

Sobre o IHG® Rewards Club

Com mais de 100 milhões de sócios registrados em todo o mundo, o IHG® Rewards Club é o primeiro e maior programa de fidelidade de hóspedes do setor hoteleiro. Eleito o melhor programa de prêmios de hotéis do mundo pelo 14º ano consecutivo, como resultado da votação realizada por leitores da revista Global Traveler, o IHG® Rewards Club oferece os benefícios mais buscados, com grande facilidade de ser utilizado. Os associados são qualificados de acordo com a sua tarifa pelo IHG® Rewards Club, uma tarifa exclusiva oferecida quando se reserva diretamente. Além de recursos flexíveis como "Sem Datas Indisponíveis" para Reward Nights, Points & Cash e Internet grátis com IHG® Connect, os sócios do IHG® Rewards Club contam com centenas de opções para acumular pontos, incluindo: Reward Nights, Flights Anywhere ™, Cars Anywhere, downloads digitais, itens de marca e cartões-presente. A inscrição no IHG® Rewards Club é gratuita. Os hóspedes podem se inscrever através do site: www.ihg.com/rewardsclub; pelo telefone no: 0800-892-3411; através do aplicativo IHG® ou também consultando a recepção de qualquer hotel IHG® ao redor do mundo.

Sobre o IHG®

O IHG ® (InterContinental Hotels Group) [LON: IHG,NYSE: IHG (ADRs)] é uma organização global com uma ampla rede de marcas de hotéis, incluindo Six Senses Hotels Resorts Spas, Regent Hotels & Resorts, InterContinental® Hotels & Resorts, Kimpton® Hotels & Restaurants, Hotel Indigo®, EVEN® Hotels, HUALUXE® Hotels and Resorts, Crowne Plaza® Hotels & Resorts, voco™, Holiday Inn®, Holiday Inn Express®, Holiday Inn Club Vacations®, Holiday Inn Resort®, avid™ hotels, Staybridge Suites®, Atwell Suites™,y Candlewood Suites®.

As franquias da IHG®, alugam, gerenciam ou possuem quase 5.800 hotéis e aproximadamente 865.000 quartos em mais de 100 países, com mais de 1.900 hotéis em desenvolvimento. O IHG® também gerencia o IHG® Rewards Club, nosso programa de fidelidade global, que possui mais de 100 milhões de sócios registrados.

O InterContinental Hotels Group PLC é a holding do grupo, situado na Grã-Bretanha e registrado na Inglaterra e no País de Gales. Mais de 400.000 pessoas trabalham nos hotéis e escritórios corporativos da IHG® globalmente.

Visite http://www.ihg.com para obter informações e reservas de hotéis. Visite: www.ihgrewardsclub.com para obter mais informações sobre o IHG® Rewards Club. Para nossas últimas notícias, acesse: www.ihgplc.com/media e visite nossas redes sociais: www.twitter.com/ihgcorporate, www.facebook.com/ihgcorporate e www.linkedin.com/company/intercontinental-hotels- grupo.

FONTE IHG® (InterContinental Hotels Group)

