EcoOnline lance une capacité d'évaluation CSRD inégalée

LONDRES, 13 juin 2024 /PRNewswire/ -- EcoOnline, l'un des principaux fournisseurs de logiciels pour l'environnement, la santé la sécurité (EHS), l'ESG et la sécurité chimique, annonce sa nouvelle capacité d'évaluation CSRD au sein de la solution logicielle ESG de l'entreprise, qui permet d'aider les organisations à se conformer en toute confiance à la directive de l'Union européenne relative aux rapports sur le développement durable des entreprises (CSRD). Le logiciel simplifie le processus de collecte des données de la CSRD, couvrant les sujets et les normes des normes européennes de reporting en matière de durabilité (ESRS) , ce qui permet aux entreprises d'identifier efficacement les risques matériels, de générer des informations puissantes sur les données et de produire des rapports prêts à être audités et conformes à la directive CSRD.

La raison d'être de la CSRD

La CSRD de l'UE a été développée pour améliorer les normes de reporting environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), offrant aux organisations une compréhension plus claire de leurs performances en matière de développement durable et des impacts et risques commerciaux qui y sont liés. La pression croissante des gouvernements, des investisseurs, des employés et des clients en faveur d'un fonctionnement durable oblige de nombreuses organisations à adopter des pratiques de reporting exhaustives. Même les entreprises qui ne sont pas actuellement tenues de se conformer à la CSRD se trouvent soumises à des exigences externes pour fournir des éléments spécifiques des rapports.

Répondre aux exigences de la CSRD

« Le logiciel EcoOnline ESG ne se contente pas de fournir aux clients un endroit où recueillir leurs données CSRD, il facilite vraiment l'obtention des réponses, a déclaré Bertrand Revenaz, VP Product, ESG & Data Intelligence chez EcoOnline. Nos capacités de reporting CSRD sont inégalées, combinant un moteur de calcul sophistiqué avec une analyse complète du climat et des scénarios pour aider les organisations à identifier et à gérer efficacement les risques matériels. Cela permet à nos clients non seulement de se conformer aux exigences de la CSRD, mais aussi d'obtenir des informations précieuses sur leurs performances en matière de développement durable et de prendre des décisions éclairées concernant des sujets ESG importants, améliorant ainsi les résultats globaux de l'entreprise. »

L'évaluation CSRD d'EcoOnline comprend les caractéristiques innovantes suivantes pour répondre aux demandes du marché, le tout soutenu par l'expertise d'analystes internes en matière de développement durable :

Moteur puissant de calcul : il sélectionne, convertit et calcule automatiquement les émissions de gaz à effet de serre (GES) ainsi que les équivalents CO2, garantissant ainsi des rapports précis dans tous les cadres.

: il sélectionne, convertit et calcule automatiquement les émissions de gaz à effet de serre (GES) ainsi que les équivalents CO2, garantissant ainsi des rapports précis dans tous les cadres. Analyse des risques physiques liés au climat : simplifie le processus d'identification des risques importants et de gestion des données pour l'organisation, les sites et la chaîne d'approvisionnement afin de se conformer aux exigences de reporting CSRD.

: simplifie le processus d'identification des risques importants et de gestion des données pour l'organisation, les sites et la chaîne d'approvisionnement afin de se conformer aux exigences de reporting CSRD. Flux de travail prêts à l'audit : les flux de travail d'assurance qualité intégrés aident les préparateurs de la CSRD à assurer la qualité et la disponibilité des données pour une assurance externe tierce.

: les flux de travail d'assurance qualité intégrés aident les préparateurs de la CSRD à assurer la qualité et la disponibilité des données pour une assurance externe tierce. Collecte des données : fournit une structure de questions complète couvrant toutes les normes ESRS, facilitant la collecte des données prêtes pour la rédaction d'une divulgation CSRD.

: fournit une structure de questions complète couvrant toutes les normes ESRS, facilitant la collecte des données prêtes pour la rédaction d'une divulgation CSRD. Analyse des scénarios : améliore l'évaluation de la matérialité en intégrant des informations basées sur des données provenant de notre module sur les risques climatiques, offrant des informations sur les risques climatiques physiques transitoires, financiers, aigus et chroniques dans divers scénarios et échelles de temps.

La puissance des rapports ESG

Selon le cabinet d'analyse indépendant Verdantix, « Les institutions recherchent des réponses complexes et variées aux questions liées aux facteurs ESG afin d'éclairer les préférences et les exclusions en matière d'investissement durable. Des rapports plus précis sont donc essentiels, non seulement pour donner aux gestionnaires de placements une meilleure idée des performances de l'entreprise et de l'exposition aux risques liés à certaines mesures, mais aussi pour fournir à l'entreprise elle-même des informations lui permettant de comprendre comment elle a apporté des améliorations au fil du temps. Ainsi, le processus de reporting va au-delà d'un exercice à cocher, pour atteindre les objectifs et conduire le changement conformément à la stratégie de développement durable de l'entreprise. »1

Le logiciel ESG d'EcoOnline offre de vastes capacités axées sur les données, y compris l'accès à plus de 4 millions de points de données qui peuvent être interrogés simultanément. Il assure également une surveillance robuste de millions d'hectares de terres et suit plus de 400 000 sites individuels. La nouvelle évaluation CSRD représente une avancée significative pour aider les organisations à respecter leurs obligations en matière de reporting sur le développement durable tout en favorisant des pratiques commerciales responsables et la résilience climatique.

EcoOnline a récemment lancé son outil gratuit Sustainability Navigator pour guider les entreprises à remplir leurs conditions d'éligibilité aux obligations de reporting, y compris s'il est nécessaire de se conformer à la CSRD.

L' évaluation CSRD est disponible immédiatement en anglais, et d'autres langues européennes sont prévues ultérieurement cette année.

À propos d'EcoOnline

EcoOnline vous permet de protéger plus facilement votre personnel et la planète. La suite intuitive de solutions logicielles d'EcoOnline permet de promouvoir la sécurité des travailleurs et la conformité climatique dans les domaines de la sécurité chimique, des rapports sur le développement durable et de tous les aspects de l'environnement, de la santé et de la sécurité (EHS), y compris l'apprentissage et la formation.

Avec plus de 25 ans d'expérience dans 90 secteurs d'activité, EcoOnline bénéficie de la confiance de plus de 10 000 marques dans le monde. Pour avoir un impact significatif sur la sécurité et le développement durable de votre entreprise, consultez www.ecoonline.com

1 Verdantix, « Strategic Focus: CSRD And ESG Reporting Readiness », Guy Lewis & Kim Knickle, 23 février 2024