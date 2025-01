Ecoplanta franchit une nouvelle étape : un jalon majeur pour la commercialisation de la technologie d'Enerkem

MONTRÉAL, 29 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Enerkem, fournisseur mondial de technologies qui permet la production de carburants et de produits chimiques durables à partir de déchets, est fier d'annoncer que le conseil d'administration de Repsol a officiellement approuvé la décision finale d'investissement pour le projet Ecoplanta. Ceci marque une étape importante dans le déploiement de la technologie d'Enerkem.

Le projet Ecoplanta de Repsol s'appuiera sur la technologie de pointe d'Enerkem pour transformer des déchets municipaux non recyclables en méthanol. Ce méthanol peut être utilisé directement comme matière première pour produire des produits chimiques circulaires ou comme biocarburants avancés, contribuant ainsi à la décarbonation des transports et des produits chimiques.

« Nous sommes ravis de la décision finale d'investissement pour Ecoplanta. Ce projet jouera un rôle clé dans l'avancement de notre engagement envers le développement durable et la mise en place d'une économie circulaire », a déclaré Michel Chornet, chef de la direction d'Enerkem. « La technologie innovante d'Enerkem permettra à Ecoplanta d'avoir un impact significatif pour augmenter le recyclage des déchets et contribuer à la transition énergétique des secteurs difficiles à décarboner. »

Située à El Morell, en Espagne, l'usine Ecoplanta contribuera à relever des défis environnementaux majeurs en détournant annuellement 400 000 tonnes de déchets municipaux non recyclables des sites d'enfouissement et de l'incinération. Grâce à la technologie de gazéification avancée d'Enerkem, l'usine convertira ces déchets en 240 000 tonnes de méthanol par année. La mise en service de l'usine est prévue pour 2029.

« Notre technologie a déjà démontré sa capacité à convertir des déchets en produits à valeur ajoutée à l'échelle commerciale. Nous sommes convaincus qu'Ecoplanta sera un exemple inspirant pour d'autres joueurs qui souhaitent nous joindre sur la voie de la décarbonation. Je tiens à remercier Repsol, Technip Energies, le Fonds européen pour l'innovation* et nos employés pour cette grande réussite. L'aventure commence! », a ajouté M. Chornet.

Fondée en 2000, Enerkem est un fournisseur mondial de technologies permettant la production de carburants et de produits chimiques à faible intensité carbone à partir de déchets. Ses solutions s'attaquent à la fois aux défis de la gestion des déchets et à la transition énergétique des secteurs difficiles à décarboner, tels que l'aviation, le transport maritime, les produits chimiques et l'énergie hors réseau. Son objectif est de contribuer au développement d'une économie circulaire pour un avenir durable à zéro émission de carbone. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.enerkem.com.

* Cofinancé par l'Union européenne. Les points de vue et opinions exprimés n'engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne ou de l'Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement (CINEA). Ni l'Union européenne ni l'autorité de subvention ne peuvent en être tenues pour responsables.

