Ecorobotix reçoit la prestigieuse certification "SEF.Growth High-Potential" et un financement du fonds de technologie pour sa solution agricole de très haute précision

YVERDON-LES-BAINS, Suisse, 2 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le fonds de technologie de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement) a accordé une garantie de prêt à Ecorobotix pour sa technologie agricole innovante de très haute précision. Le fonds de technologie encourage les technologies visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à utiliser efficacement l'énergie électrique, à promouvoir les énergies renouvelables et à préserver les ressources naturelles.

The Ecorobotix's ARA ultra-high precision sprayer at work

Ecorobotix révolutionne l'agriculture grâce à sa solution de pointe en matière de pulvérisation à ultra-haute précision (UHP). Ecorobotix utilise des caméras et de l'intelligence artificielle pour identifier les plantes des champs en temps réel, et les traite ensuite de manière ultra-précise

avec des herbicides, des pesticides ou des engrais liquides. En ne pulvérisant que les plantes qui ont besoin d'être traitées, la technologie UHP d'Ecorobotix réduit l'utilisation d'herbicides de 80 à 95 %, diminue considérablement la phytotoxicité et augmente le rendement des cultures de ~5 %. Ecorobotix réduit aussi massivement l'empreinte carbone de l'agriculture traditionnelle.

En outre, le Swiss Economic Forum a décerné à la scale-up d'Yverdon le label de qualité "SEF.Growth high potential", qui valide la stratégie de forte croissance d'Ecorobotix après une analyse détaillée de l'entreprise. Ce label très convoité permet à Ecorobotix de bénéficier d'un accès privilégié aux facilités de crédit d'UBS, partenaire financier de SEF.Growth, soutenant ainsi la poursuite de son expansion internationale.

À propos du fonds de technologie

Avec le fonds de technologie, la Confédération suisse encourage les innovations qui réduisent les gaz à effet de serre ou la consommation de ressources, favorisent l'utilisation d'énergies renouvelables et augmentent l'efficacité énergétique. Ces garanties permettent aux entreprises innovantes de contracter plus facilement des prêts et comblent ainsi les éventuelles lacunes entre le financement des start-ups par des investisseurs et les crédits bancaires aux entreprises.

https://www.fonds-de-technologie.ch

[email protected]

À propos du SEF.Growth

L'initiative de croissance du Swiss Economic Forum soutient les PME et les jeunes entreprises suisses ayant des projets de croissance grâce à son réseau d'experts selon le principe "d'entrepreneur à entrepreneur". En outre, SEF.Growth propose aux jeunes entreprises et aux PME des programmes de croissance sur mesure et l'accès aux services spécifiques de ses partenaires.

https://intro.sef-growth.ch/

À propos d'Ecorobotix

Ecorobotix a été créée dans le but de changer radicalement l'agriculture, en réduisant massivement l'utilisation de produits chimiques dans les champs. Ecorobotix offre une solution révolutionnaire de données plante par plante et un pulvérisateur de traitement des cultures de très haute précision qui réduit l'utilisation de produits chimiques (herbicides, pesticides, engrais liquides) de 80-95%, tout en augmentant le rendement des cultures de plus de 5%, et en réduisant massivement l'empreinte CO2 de l'agriculture.

Pour en savoir plus, rendez-vous http://www.ecorobotix.com

Pressroom: https://ecorobotix.prowly.com/

Réseaux sociaux

https://www.linkedin.com/company/ecorobotix

https://www.facebook.com/ecorobotix

https://twitter.com/ecorobotix

https://www.instagram.com/ecorobotix/

Andrea Halter

CMO

[email protected]

+41762224427

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1934987/Ecorobotix_ARA_sprayer.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1884669/ecoRobotix_SA_Logo.jpg





SOURCE Ecorobotix SA