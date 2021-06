Écrire l'avenir : 4 légendes du street art à la galerie 2B Art & Toys

Lors de cette exposition, Nick Walker, Ben Eine, Dotmaster et El Pez vous invitent à franchir la ligne imaginaire qui sépare le confort de l'acquis de l'inévitable transgression. En rendant visibles à la fois les contraintes et les libertés de la culture urbaine, ils explorent la manière dont les identités et les histoires sont créées, transformées ou inventées.

Par l'ironie, Nick Walker représente la critique, Ben Eine est le maître du lettrage, Dotmaster est le magicien du contrepoint et de l'esthétique raffinée, tandis qu'El Pez présente une communication nouvelle et directe avec le public. Chacun représente son propre type de langage dans l'art urbain, mais ensemble, ils deviennent des icônes de non-conformité.

L'exposition collective « Cross the Line » comprendra une gamme diversifiée d'œuvres d'art originales et d'éditions d'artistes, ce qui fera varier à la fois la valeur des actifs et l'offre pour les collectionneurs et les investisseurs en particulier. L'exposition présentera également des drops NFT uniques créés par ces légendes du street art.

Pour la première fois, la galerie présentera des NFT et du crypto-art. Cette technologie donne aux créateurs la possibilité d'étendre leurs réseaux, de certifier leur travail, de créer et de partager des pièces instantanément par rapport aux formats traditionnels. Le terme « NFT » est souvent utilisé comme un raccourci pour décrire un certain type d'œuvres d'art liées à la blockchain, mais il désigne en réalité le certificat d'authenticité numérique auquel ces œuvres d'art sont rattachées. Les NFT permettent d'investir dans l'imagerie numérique et d'en être propriétaire. Les récents booms des prix des crypto-monnaies ont donné naissance à une nouvelle classe de philanthropes et de collectionneurs d'art potentiels.

Ce qui distingue cette exposition des autres, c'est non seulement l'exclusivité, mais aussi la possibilité d'acheter des œuvres d'art de manière traditionnelle et numérique directement auprès des artistes.

Située sur l'une des îles les plus spectaculaires du monde, la galerie 2B Art & Toys est le principal lieu d'art contemporain de Majorque où vous y trouverez des œuvres uniques et provocantes d'artistes réputés. La galerie est dédiée à l'art contemporain, l'art urbain et le street art, ainsi qu'aux jouets d'art de collection, et est réputée pour sa vaste collection d'œuvres rares.

Contact :

Directeur artistique

Montse Torras Planas

2B Art & Toys Gallery

+34608019880

[email protected]

Photo - hhttps://mma.prnewswire.com/media/1525643/So_Happy.jpg

SOURCE 2B Art & Toys Gallery