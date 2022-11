EDAN fait monter ses solutions d'un cran au salon MEDICA 2022

DUSSELDORF, Allemagne, 30 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Edan Instruments Inc. (300206.SZ) a présenté sa gamme de dernières innovations au MEDICA, le premier salon médical mondial qui se tient à Düsseldorf, en Allemagne, du 14 au 17 novembre 2022. Cinq nouveaux produits sont présentés pour surprendre plus de 120 000 visiteurs venus de plus de 150 pays, et montrent les efforts d'EDAN pour exploiter tout le potentiel des possibilités médicales.

EDAN @ MEDICA 2022 with Latest Innovations at 9A60

Pour le secteur des laboratoires, EDAN offre une image complète de ses innovations POCT&IVD sur le stand combiné de cette année, transmettant la fraîcheur au public. « Le point fort est notre première solution de diagnostic moléculaire, ClariLight CL30. Nous sommes heureux de constater que la plupart des clients sont attirés par ses résultats rapides en seulement 15 minutes. » Bo Wang, responsable marketing IVD&POCT chez EDAN, a également mentionné qu'ils étaient convaincus de réussir dans le nouveau segment du diagnostic in vitro en planifiant avec prévoyance.

La série iX, le moniteur patient de nouvelle génération d'EDAN, a émerveillé le public avec sa conception grand écran et son flux de travail optimisé. Ses technologies non invasives innovantes et ses outils cliniques sélectifs contribuent à un suivi plus efficace des patients. Deux produits s'apprêtent à être lancés, l'électrocardiographe entièrement automatisé SE-1201 Pro et le Holter ECG & ABP 2-en-1 wearables SA-20, conçus pour le diagnostic de l'hypertension cardiogénique.

Une grande attraction de l'obstétrique et de la gynécologie est le système portable de biofeedback et de stimulation PA4 Pro, qui permet aux physiothérapeutes d'évaluer et de traiter les muscles du plancher pelvien en toute souplesse, quel que soit le scénario. Pour l'échographie, c'est aussi la première apparition au salon MEDICA de la version améliorée Acclarix LX9 et de ses transducteurs technologiquement améliorés.

« Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Notre percée est visible », a déclaré Alex You, directeur principal, Marketing mondial et opérations stratégiques, EDAN, après avoir discuté du plan de développement mondial d'EDAN avec M. Wolfram Nikolaus Diener, président et PDG de Messe Dusseldorf GmbH. « Et nous irons plus loin avec un flux constant pour avancer dans notre parcours vers l'amélioration des conditions de vie humaine. »

Rendez-vous en personne au stand 9A60 d'EDAN sur le salon MEDICA et obtenez une expérience pratique !

À propos d'EDAN Instruments, Inc.

EDAN se consacre à l'amélioration de la condition humaine dans le monde entier en fournissant des produits et des services médicaux innovants, de haute qualité et axés sur la valeur. EDAN est à l'origine d'une gamme complète de solutions médicales qui répondent à un large éventail de pratiques de soins de santé, y compris le diagnostic ECG , l'obstétrique et la gynécologie , l'imagerie par ultrasons , le diagnostic in vitro , la surveillance des patients , les tests sur le lieu d'intervention et les soins vétérinaires . Suivez EDAN sur LinkedIn , Facebook et Instagram .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1946823/EDAN___MEDICA_2022_Latest_Innovations_9A60.jpg

SOURCE EDAN Instruments, Inc.