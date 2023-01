- Edan Medical UK señala la tendencia de la innovación en el cuidado de la salud en la entrevista transmitida por Sky TV

NORTHAMPTON, Inglaterra, 4 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Edan Medical UK , una de las filiales de Edan Instruments Inc. (300206.SZ), una empresa de atención médica y fabricante de dispositivos médicos, compartió sus ideas sobre la innovación en el cuidado de la salud a través del programa documental: The Roadmap For Innovation In Healthcare, transmitido por Sky TV en 11 de diciembre.

EDAN UK Team Share Their Insights on SKY TV about Healthcare Innovation

Establecido en noviembre de 2017, Edan Medical UK ha servido como el principal bastión en Europa. Los miembros clave del equipo de administración tenían una amplia experiencia para tomar el timón, por ejemplo, Cliff Juby, el director general de Edan Medical UK, que tenía más de 50 años en la industria de la salud. También permitió a EDAN UK comprender mejor las características del mercado local y ajustar los productos según las necesidades del equipo de EBME. Y sus innovaciones de próxima generación, por lo tanto, han sido generalmente reconocidas por el mercado del Reino Unido.

El documental exploró la importancia y los desafíos significativos de la innovación tecnológica en el sistema de salud en el Reino Unido. Y los equipos innovadores desempeñaron un papel importante en la mejora de la atención al paciente. Con tal enfoque en estos temas, Edan Medical UK se unió a la entrevista como uno de los fabricantes médicos a la vanguardia de la tecnología del cuidado de la salud y esperaba compartir sus ideas con el público.

"Como un nuevo jugador en el Reino Unido desde hace solo cinco años, esencialmente, ahora estamos ganando terreno con muchos de nuestros clientes", dijo Cliff Juby, gerente general de Edan Medical UK, "Por ejemplo, el monitor fetal que vendimos en 2022 equivale a aproximadamente el 25 % de todas las nuevas instalaciones en el mercado del Reino Unido. El esfuerzo que hicimos colocó a Edan firmemente en el mapa como un competidor importante en el campo de la medicina".

"The Roadmap for Innovation in Healthcare" fue la primera transmisión en SKY Digital 181, el domingo 11 de diciembre a las 12:00 p. m., luego nuevamente el domingo 22 de enero (2023) a las 10:00 a. m. El programa estará disponible en http://www.executivetv.org/ .

