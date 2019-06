edelkrone apresenta o primeiro produto ORTAK

ORLANDO, Flórida, 17 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A ORTAK é um método de co-manufatura único que permite que qualquer pessoa tenha produtos de alta tecnologia, totalmente funcionais, a preços muito menores. Com o método ORTAK, os clientes da edelkrone agora podem comprar online as peças necessárias, de alumínio usinadas por CNC, baixar o modelo em 3D publicado pela edelkrone, imprimir e facilmente montar o produto em casa, sem comprometer a qualidade e com a possibilidade de personalizar o design, a forma, e a cor de acordo com as necessidades dos clientes.