Edelman Global Advisory adquire a Distrito, proeminente agência brasileira de relações governamentais, para expandir suas operações na América Latina

WASHINGTON, 15 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Edelman Global Advisory (EGA), agência especialista que presta serviços de assessoria empresarial e governamental, anunciou hoje que adquiriu a Distrito Relações Governamentais, expandindo seus serviços de consultoria na América Latina. A Distrito, com sede em Brasília, traz uma abordagem inovadora às relações governamentais com um time diversificado de profissionais. A EGA é parte da Daniel J. Edelman Holdings, que, no Brasil, é também dona das agências de comunicação Edelman e Zeno. A aquisição expande as operações da Edelman Global Advisory para Brasília, somando-se a São Paulo e Rio de Janeiro.

A EGA Distrito une a plataforma global da EGA e sua expertise de consultoria em assuntos governamentais com a rede de relacionamentos da Distrito na América Latina e seu conhecimento sobre as legislações locais. O negócio vai fortalecer as capacidades de public affairs na região, mas também dar aos atuais clientes da Distrito acesso à rede mundial de especialistas da EGA. A aquisição vai posicionar a EGA como uma das consultorias líderes de relações governamentais na América Latina, garantindo que a agência tenha os recursos necessários para acompanhar seus clientes nas demandas do ambiente geopolítico dinâmico no Brasil e toda a América Latina.

"Com esse passo estratégico, a EGA está aumentando sua presença na América Latina, um de nossos mercados de maior crescimento, para oferecer aos nossos clientes uma gama mais ampla de serviços, bem como insights sobre o dinâmico cenário político, econômico e social na região", afirma Leigh Wedell, diretora executiva operacional da EGA. "Lançada em 2021, a EGA presta serviços de consultoria empresarial e governamental sob medida para seus clientes ao redor do mundo, e essa aquisição acompanha nosso objetivo de proporcionar uma visão global estratégica combinada com a capacidade de compreender os mercados locais para garantir o sucesso de nossos clientes."

"Depois de mais de 25 anos guiando clientes pelos desafios políticos e regulatórios da América Latina, continuamos fortalecendo nossos serviços em assuntos públicos com a aquisição da Distrito. Vemos isso como uma oportunidade de assessorar e apoiar melhor nossos clientes com os conhecimentos e a agilidade de que eles precisam", afirma Mariana Sanz, CEO da Edelman América Latina.

A Distrito presta serviços integrados de relações governamentais para agentes públicos e privados. A agência entende profundamente os mecanismos internos do governo e da política do Brasil, incluindo seus processos legislativos e seu ambiente regulatório. Com apenas seis anos de atividade, a Distrito tornou-se uma das consultorias líderes no Brasil, com um vasto portfólio de clientes locais e globais.

"Somar a expertise da Distrito ao nosso time fortalece e amplia ainda mais nossa oferta integrada de serviços para empresas brasileiras e globais. Há uma demanda crescente pela integração entre relações públicas, public affairs e relações governamentais", afirma Ana Julião, gerente geral da Edelman Brasil.

A integração da Distrito na Edelman América Latina será liderada por Leigh Wedell, COO da EGA, e Mariana Sanz, CEO da Edelman América Latina, juntamente com os cofundadores da Distrito, Públio Madruga e Danilo Gennari.

Madruga, experiente advogado especializado em relações governamentais que já atuou como gerente de Assuntos Governamentais e chefe de gabinete parlamentar, será o novo presidente da EGA para a América Latina. Gennari trará seus 20 anos de experiência nos setores público e privado, incluindo cargos como secretário especial de Assuntos Parlamentares da Presidência da República e assessor especial do ministro da Fazenda, para atuar como presidente da EGA no Brasil.

"Estamos muito confiantes de que essa parceria com a EGA vai aprimorar nosso trabalho com os clientes, proporcionando-lhes ainda mais sucesso e expandindo nossos serviços para fora do Brasil", afirma Públio Madruga. "Nosso profundo entendimento das pautas do governo brasileiro agora será traduzido em um conhecimento regional e global mais amplo para nossos clientes e para nossa equipe", acrescenta Danilo Gennari.

A Edelman Global Advisory (EGA) é uma agência-especialista da família de empresas Daniel J. Edelman Holdings que presta serviços de consultoria empresarial e governamental para os clientes lidarem com o atual cenário geopolítico e econômico. Sediada em Washington, D.C., a EGA tem profunda expertise nesse campo de atuação nas seguintes regiões: EUA e Canadá, Ásia-Pacífico (APAC), Oriente Médio e Norte da África (MENA), Europa, América Latina e Índia. Os membros da equipe EGA trabalham em conjunto com os outros mais de 6 mil profissionais de comunicação da Edelman para entregar ao cliente serviços realmente integrados.

