Edelman Global Advisory fait l'acquisition de Landmark Public Affairs

WASHINGTON, 16 mars 2023 /PRNewswire/ -- Edelman Global Advisory (EGA), une société spécialisée dans les affaires gouvernementales et les services de conseil aux entreprises faisant partie de Daniel J. Edelman Inc. (Edelman), a annoncé aujourd'hui qu'elle élargirait ses capacités et sa portée géographique grâce à l'acquisition de Landmark Public Affairs (Landmark), une agence d'affaires publiques et de communication stratégique ayant des bureaux à Bruxelles, Londres, Singapour et New York.

Grâce à cette acquisition, EGA étendra ses activités internationales en combinant sa vision mondiale avec l'expertise politique approfondie de Landmark et son expérience éprouvée en matière de conseils hautement professionnels, permettant ainsi à EGA de répondre aux exigences d'un environnement géopolitique en croissance rapide et en constante évolution.

« La croissance exceptionnelle d'EGA au cours de la dernière année est la preuve que le croisement entre les questions commerciales et sociétales et géopolitiques est devenue beaucoup plus fréquent à travers le monde », a déclaré Richard Edelman, directeur général d'Edelman. « Nos clients recherchent des conseils sur la façon de naviguer dans cet environnement complexe. L'acquisition de Landmark renforce nos capacités en matière de réglementation, de politique et de conseils en Europe et en Asie. »

« L'acquisition de Landmark s'appuie sur les forces de nos équipes compétentes en Europe, aux États-Unis et en Asie et place EGA en bonne position pour fournir des services supplémentaires à nos clients. Cette acquisition soutient notre objectif d'être l'un des cabinets d'experts-conseils les plus respectés au monde », a déclaré Deborah Lehr, directrice générale et associée directrice d'EGA.

Fondée en 2007, Landmark a connu une croissance impressionnante en Europe, en Asie et aux États-Unis grâce à la qualité exceptionnelle de son service à la clientèle, à ses conseils stratégiques intelligents et à sa compréhension approfondie des enjeux politiques et géopolitiques fondamentaux qui ont une incidence sur les entreprises. Le portefeuille de clients de l'agence comprend certaines des sociétés internationales de premier ordre les plus réputées et des associations commerciales régionales et mondiales de renom. Landmark aide également ses clients à interagir efficacement avec les institutions et les politiques de l'UE, de l'ANASE et des organes de l'ONU. Landmark réunit une équipe diversifiée, dynamique et motivée de consultants expérimentés originaires de plus de 20 pays et parlant plus de 20 langues.

Rocco Renaldi, associé fondateur et directeur général de Landmark, assurera la présidence d'EGA Europe ainsi que la présidence mondiale du département de la politique alimentaire et des boissons. Au cours des 25 dernières années, M. Renaldi a travaillé pour des entreprises, des associations commerciales, le secteur public et des organismes à but non lucratif dans de nombreux domaines. Il sera épaulé par Feargal Purcell d'EGA et David Bates de Landmark, qui seront co-vice-présidents d'EGA Europe, et par Amaia Betelu, qui sera présidente par intérim d'EGA Bruxelles.

« Le succès de Landmark à ce jour repose sur des valeurs claires, un engagement fort envers nos collaborateurs et un dévouement sans faille pour un service à la clientèle irréprochable », a déclaré Rocco Renaldi. « En rejoignant EGA, nous disposerons d'un tremplin unique pour accélérer notre croissance tout en restant fidèles à ces valeurs. Nous sommes convaincus que notre partenariat améliorera notre travail avec les clients, en leur apportant une offre élargie, des réseaux plus larges d'expertise régionale et mondiale, et un plus grand succès. Ce changement offrira également à nos équipes talentueuses de nouvelles possibilités de développement professionnel. »

Jackie Smith, partenaire chez Landmark, se joindra à EGA à titre de conseillère principale pour aider M. Renaldi à renforcer le secteur vertical de la politique alimentaire et des boissons d'EGA. Mme Smith compte plus de 35 ans d'expérience en conseil stratégique en politiques publiques et en réglementation.

Richard Andrew, directeur général de Landmark pour l'Asie, sera coprésident d'EGA pour l'Asie-Pacifique. M. Andrew, qui est basé à Singapour, dirige une équipe qui sert des multinationales dans divers domaines et secteurs en Asie. Il travaille depuis plus de 20 ans à l'intersection des entreprises, des gouvernements et de la société civile en Asie. Au cours des 10 dernières années, il s'est concentré sur le changement climatique, le développement durable et l'économie circulaire en Asie-Pacifique. Il travaillera aux côtés de Gracie Sun (EGA), qui agira à titre de coprésidente pour l'Asie-Pacifique, et de Ian McCabe (EGA), qui agira à titre de président exécutif pour la région de l'Asie.

Julien Lafleur, directeur général de l'Amérique du Nord chez Landmark, agira à titre de directeur général d'EGA New York, où lui et son équipe dirigeront l'expansion de l'engagement des parties prenantes mondiales d'EGA. M. Lafleur compte plus d'une décennie d'expérience en conseil et en soutien à la clientèle dans les secteurs de la santé, des aliments et des boissons, des biens de consommation et des technologies, entre autres.

L'acquisition de Landmark représente une opportunité de croissance pour EGA, qui continue d'étendre sa présence mondiale sur des marchés essentiels et d'améliorer son service à la clientèle.

À propos d'Edelman Global Advisory

Edelman Global Advisory (EGA), qui fait partie de Daniel J. Edelman Inc. (Edelman), est un cabinet spécialisé dans les affaires gouvernementales et les services de conseil aux entreprises qui aide les clients à naviguer dans le paysage géopolitique et économique changeant d'aujourd'hui. Landmark Public Affairs a été acquise par Edelman. Basée à Washington, EGA a une solide expertise sur le terrain aux États-Unis et au Canada, dans la région de l'Asie-Pacifique, dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique, en Europe, en Amérique latine et en Inde. Les membres de l'équipe d'EGA travaillent en étroite collaboration avec les plus de 6 000 professionnels de la communication d'Edelman afin d'offrir à leurs clients des services véritablement intégrés.

Contact :

Lindsay Clifton

[email protected]

SOURCE Edelman Global Advisory