EDELMAN GLOBAL ADVISORY PRÉSENTE SON OFFRE DE POLITIQUE CLIMATIQUE MONDIALE

WASHINGTON, 23 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Edelman Global Advisory (EGA) a annoncé le lancement de sa nouvelle offre de politique climatique EGA. Cette offre, qui intervient à la suite de la conférence des Nations unies sur le climat COP27, aidera les clients à atténuer les risques, à saisir les nouvelles opportunités et à s'orienter avec succès dans un paysage politique climatique en rapide évolution.

Le changement climatique pose d'énormes défis aux secteurs privé et public. La nécessité de réduire les risques pour la planète entraînera la mise en place de nombreuses nouvelles politiques et de nouveaux cadres réglementaires. En gardant une longueur d'avance, les pays et les entreprises s'exposent à des risques pour leur avenir, ce qui leur ouvre de nouvelles perspectives.

« Le paysage de la politique climatique évolue rapidement, a déclaré Deborah Lehr, associée directrice et directrice générale d'EGA. Mais il ne fait plus aucun doute que le monde s'oriente vers un avenir à faible émission de carbone. L'équipe chargée de la politique climatique d'EGA est particulièrement bien placée pour aider les clients à évoluer dans ce paysage changeant et à tirer parti des opportunités qui découleront de la transition vers une économie à énergie propre. »

L'équipe chargée de la politique climatique d'EGA possède une expertise approfondie des aspects politiques et réglementaires du changement climatique. Cette équipe est composée de personnes ayant une expérience de haut niveau dans le gouvernement, les organisations multilatérales, les ONG, les communications et les relations gouvernementales, et sera dirigée par Nikolaus Schultze, qui fait autorité depuis longtemps sur l'intersection du climat, de la conservation et de la finance.

« La formation de l'équipe chargée de la politique climatique arrive à point nommé, alors que les entreprises du monde entier tentent de s'orienter dans un dédale de nouvelles règles, de nouvelles réglementations et de nouveaux risques, a ajouté Nikolaus Schultze, président de la section de politique climatique d'EGA. L'équipe contribuera à éliminer les risques liés au climat pour nos clients tout en répondant à la demande croissante de conseils et d'analyses fiables dans le domaine du climat. »

L'équipe chargée de la politique climatique d'EGA aidera les clients à relever un ensemble complexe de défis, notamment :

la compréhension des derniers progrès de la politique climatique aux niveaux international, régional et national ;

l'accès aux nouveaux marchés et l'entrée sur ces derniers pour commercialiser des solutions climatiques ;

l'atténuation des risques et l'identification des sources de financement durable ;

la préparation à la conformité et l'établissement de rapports

le développement de campagnes intégrées pour sensibiliser les principales parties prenantes.

L'offre d'EGA en matière de politique climatique est basée à Paris, en France, avec des bureaux aux États-Unis, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient/Afrique.

