Edelstahl-Panel-PCs und Anzeigelösung von Winmate für die automatisierte Verpackung von Lebensmitteln

Steigerung der Effizienz in der Lebensmittelverarbeitung mit Winmates hygienischen und einfach zu reinigenden Lösungen

TAIPEI, 15. September 2022 /PRNewswire/ -- Die Dringlichkeit der weltweiten kohlenstoffarmen Kreislaufwirtschaft wirkte sich auf die Lebensmittel- und Getränkeindustrie aus. Hersteller mussten Neuerungen einführen und gleichzeitig ihre Produktivität steigern und die Produktion verbessern. Dazu zählt beispielsweise die Verwendung eines Gerätes zur Visualisierung des Produktionsstatus und zur Weiterleitung von Informationen an die Cloud mit Edge-Computing-Fähigkeiten. Zudem muss der Hygiene- und Sicherheitsstandard der Lebensmittelproduktion erfüllt werden.

Ob Lebensmittelverarbeitung oder -verpackung, Automation durchzieht heute alle Bereiche moderner Lebensmittelindustrien. Die Automation von Fertigungsanlagen hilft bei der Senkung der Kosten und der Erhöhung der Lebensmittelqualität. Die Edelstahl-Geräteserie wurde für die Lebensmittel-, Verpackungs- und Pharmaindustrie entwickelt. Gleichzeitig müssen die Geräte wasserabweisend sein, um häufigen Reinigungen zur Wahrung einer sauberen Lebensmittelproduktionsanlage standzuhalten.

Winmate bietet vollständige IP69K/IP67/IP65-Edelstahl-Panel-PCSs, einfach zu reinigende Lösungen für Umgebungen, in denen Hygiene entscheidend ist.

Winmate bietet außerdem Industrie-4.0-Lösungen, wie durch Intels neueste Prozessoren angetriebene Panel-PCs, IoT-Gateways und Mensch-Maschinen-Schnittstellen zur Unterstützung der digitalen Fabrik.

Winmate-Lösungen beinhalten:

IP65-Edelstahl-B-Serie mit Drucktasten

IP69K-Edelstahl-Panel-PC der P-Serie

Panel-PC mit IP65-Edelstahl-PCAP-Gehäuse

Panel-PC mit IP69K-Edelstahl-PCAP-Gehäuse

Panel-PC mit IP65-beständigem Gehäuse

Panel-PC mit IP67-beständigem Gehäuse

Die wasserfesten Industrie-PCs von Winmate haben ein glattes, vollständig abgedichtetes Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl und halten korrosiven Umgebungsbedingungen stand. Für ein optimales Nutzererlebnis verfügt der Bildschirm je nach Modell über PCAP- oder einen resistiven Touchscreen sowie eine exakte Reaktion auf Berührungen in feuchten Umgebungen oder beim Tragen von Handschuhen.

Winmates innovative Technologie

Wasser- und Staubschutz nach IP69K / IP67 / IP65

Der IP-Code (Schutz vor Eindringen) des internationalen Standards IEC 60529 definiert Klassifizierung und Schutzgrade durch mechanische Gehäuse und elektrische Gehäuse in Bezug auf das Eindringen von und den versehentlichen Kontakt mit Staub und Wasser. Die IP-Bewertung zeigt an, dass das Gerät wasser- und staubgeschützt ist. Beispielsweise zeigt IP65 an, dass das Gerät staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt ist. Dagegen hält IP69K hohem Wasserdruck (bis zu 30 Bar) und hoher Wassertemperatur (bis zu 80 °C) auf kurze Distanz stand.

Mechanisches Design

Winmate gestaltet seine Produkte firmenintern und lässt sich ständig neue innovative Produktdesign-Lösungen einfallen. Der neue Panel-PC und das Display der P-Serie verfügen über ein wasserdichtes Leitungsrohr, das zusätzlichen Schutz bietet. Die maßgeschneiderten wasserdichten Leitungsrohre sind vorinstalliert und bieten zusätzlichen Schutz für an das Gerät angeschlossene Peripheriekabel.

Betriebssicherheit

Die IP69K-Serie beinhaltet Entlüftungsventile mit einem automatischen mechanischen System als Sicherheitsmerkmal, das den Druck kontrolliert und wahrt, um Luftzirkulationsprobleme zu verhindern.

Geeignet für die Lebensmittel-, Getränke- oder Pharmaindustrie

15"/ 19"/ 21.5"/ 23.8"

Intel® Core™ i5 -8265U (6 M Cache, 1,6 GHz bis 3,9 GHz)

Intel® Core™ i5-7200U (3 M Cache, bis 3,10 GHz)

Intel® Core™ i5-7300U (3 M Cache, bis 3,50 GHz)

15"/ 19"/ 21.5"/ 23.8"

1 x VGA-Ausgang, 1 x HDMI-Ausgang (optional)

1 x USB Type-A für Touchscreen-Steuerung

Über Winmate

Winmate Inc. ist ein Anbieter von robustem Computing und eingebetteten Lösungen für Industrien, die in einigen der anspruchsvollsten Umgebungen arbeiten. Das Unternehmen wurde 1996 in Taipeh, Taiwan, gegründet, unterhält dort seinen Hauptsitz, Forschungs- und Entwicklungsanlagen sowie Produktionslinien, hat aber auch Niederlassungen und Kundenzentren auf der ganzen Welt. Winmate entwickelt robuste industrietaugliche Computing-Lösungen, die das industrielle Internet der Dinge (IoT) vorantreiben. Von industriellen Anzeigegeräten und Panel-PCs, HMI, eingebetteten Systeme, IoT-Gateways bis hin zu robusten Tablets und Handheld-Geräten für Industrien von Transport und Logistik bis hin zu Seefahrt und Militär, Schienenverkehr, Öl und Gas, intelligentes Stromnetz, Gesundheitswesen und Außendienst. Winmate bietet zudem professionelle Dienstleistungen in der Anpassung von Produkten und im Projektmanagement von entsprechenden individuellen Kundenanforderungen.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von Winmate unter www.winmate.com; oder folgen Sie für aktuellste Neuigkeiten Winmate Inc. auf Linkedin und Facebook.

