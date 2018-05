Eden by Perrier-Jouët leva visitantes do centro de Tóquio para a Épernay subterrânea

TÓQUIO, 10 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- Para acompanhar a Semana do Design de Tóquio, o Eden by Perrier-Jouët está fazendo sua terceira visita à cidade, de 10 a 20 de maio, para residência no Trunk Hotel. Neste ano, o evento multissensorial emprega realidade virtual para lançar profundamente os convidados na "Arte do selvagem" ("Art of the Wild") da Perrier-Jouët, com uma experiência que os transporta para as lendárias adegas da Maison.

Pioneira da Art Nouveau, a Perrier-Jouët está usando agora a mídia digital para fazer uma fusão da arte com a natureza. No Eden by Perrier-Jouët, a empresa criou um jardim encantado suntuoso, que torna selvagem o cenário urbano. O evento exibe a instalação imersiva criada para o DesignMiami/ pelo duo Luftwerk, dos EUA: uma interação hipnótica de cores e luzes que desconstrói o motivo de anêmona da Maison.

Ela também encoraja os convidados a explorar territórios desconhecidos, através de uma experiência única de realidade virtual que recria o Eden – a adega secreta, onde as vindimas mais excepcionais da Maison são guardadas. Ao explorar esse labirinto subterrâneo ao longo de um jardim exuberante e onírico, os visitantes podem ganhar uma viagem à Maison Belle Epoque, a casa em Epernay da Perrier-Jouët. Do lado de fora, na área principal, DJs famosos criam uma vibração de festa, contra um pano de fundo de flores e vegetação exótica.

Enquanto isso, experiências de degustação especial, promovidas pelo mestre da adega da Perrier-Jouët, Hervé Deschamps, são oferecidas a todos. No decorrer do Eden by Perrier-Jouët, eventos gastronômicos de almoço e jantar são organizados com um trio de chefes renomados: Dominique Bouchet e Yosuke Akasaka do Pierre Gagnaire e Mamoru Sugiyama do Ginza Sushi Ko. As refeições levam os convidados para outra jornada pelo tempo e espaço – das delícias da Tóquio contemporânea aos tesouros da adega Eden – em homenagem ao poder transformador da natureza.

