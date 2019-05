Edgar Monteiro, CEO da Bio Supre explica o que é Full E-commerce, técnica que muda empresas de patamar no mercado

Para quem ainda não está familiarizado com o termo, é simples: um Full E-commerce se responsabiliza por todos os processos de um empreendimento. No Brasil, a pioneira no ramo Premium deste mercado, é a Bio Supre, do carioca Edgar Monteiro, de 37 anos.

"Atendemos o produtor de ponta a ponta. Fazemos desde a fabricação até ideologia da marca, rotulagem, embalagem, site, atendimento ao consumidor e toda a parte tributária. Trabalhamos de uma forma jamais vista, deixando que o cliente se preocupe apenas com parte estratégica e com sua equipe de vendas", resume.

O empreendimento surgiu após Edgar observar um mercado bastante desorganizado em todos os processos. Além disso, grande parte dos produtos não tinha qualidade para altos níveis de escalagem, tendo baixo índice de recompra. Para solucionar o problema, a Bio Supre proporciona mais de 50 processos de nível Premium, trabalhando apenas com a mais alta qualidade de produção, distribuição e logística.

"Causamos um grande impacto por tudo que oferecemos ao nosso parceiro na pegada Premium. Essa abordagem faz com que os clientes recomprem os produtos por ser de altíssima qualidade. Conseguimos fazer um ecossistema inteiro, com banco e entrega própria, por exemplo, para elevar o nível em todas as fases da empresa", completou.

Fundada há cerca de dois anos, a Bio Supre já não é referência apenas em território nacional. Com a maior fábrica da América Latina, acumulando 16 selos internacionais de qualidade de tecnologia, a empresa produz para grandes cases de sucesso, como a Mundo Verde e a Desinchá, já comercializada no exterior. Ao todo, mais de 400 drogarias espalhadas pelo Brasil usufruem do serviço.

