Edge at Hudson Yards presenta City Climb, la mejor aventura en rascacielos

City Climb es una experiencia de aventura aérea ubicada en la corona del edificio 30 Hudson Yards y ofrece a los huéspedes vistas inigualables de la ciudad de Nueva York, a la vez que atraviesa escaleras y plataformas de esquinas abiertas. Después de una reunión informativa integral de seguridad, los escaladores se equipan con arneses de seguridad especialmente diseñados y los guías de City Climb los fijan por medio de dos cables unidos a un pasador de tranvía que se mueve fluidamente con el escalador a lo largo de todo el viaje. Después de subir 32 pasos hacia The Cliff, a una altura de 362 metros (1.190 pies) sobre la ciudad, los escaladores se acercan a The Stair, que consiste en 161 pasos en una inclinación de aproximadamente 45 grados. Una vez que lleguen a The Apex a 387 metros (1.271 pies), los escaladores tendrán la oportunidad de relajarse y estar sobre la plataforma. La experiencia culmina con una medalla de celebración para los huéspedes de la inauguración y una vuelta de la victoria en el área de vista al aire libre de Edge en el piso 100, donde los escaladores pueden disfrutar del piso de vidrio, las paredes angulares de vidrio, los escalones exteriores con vista al horizonte o un brindis con champaña en el cielo por el logro de una de sus metas.

"Los detalles arquitectónicos de los edificios de la ciudad de Nueva York hacen que nuestro horizonte sea uno de los más reconocibles del mundo, pero hasta ahora las vistas desde estos icónicos edificios se habían reservado para los superhéroes cinematográficos", afirmó Michael Gilbane, vicepresidente sénior de Related Companies. "Estamos enormemente orgullosos del equipo que ideó esta maravilla del entretenimiento, que ofrece al mundo una perspectiva inigualable de la ciudad".

City Climb estará disponible siete días a la semana desde las 10:00 a. m. hasta las 6:00 p. m. Las horas de apertura cambiarán según la temporada. Las entradas actualmente tienen un precio de $185 e incluyen la experiencia de City Climb, entrada a Edge y una imagen digital de Edge. Los huéspedes inaugurales además recibirán un video personalizado de su ascenso y una medalla conmemorativa.

Para obtener más información sobre City Climb, incluidas imágenes de alta resolución, renders y video, visite: https://www.edgenyc.com/en/press

Acerca de EDGE

Edge es la cubierta al aire libre más alta del hemisferio occidental y ofrece vistas inigualables de 360 grados del icónico horizonte de la ciudad de Nueva York. Con una elevación de 344 metros (1.131 pies) en el aire y una extensión de 20 metros (65 pies) desde el piso 100 de 30 Hudson Yards, el área de visualización exterior cuenta con un emocionante piso de vidrio, paredes angulares de vidrio y escalones al aire libre con vista al horizonte desde el piso 100 hasta el 101. Los visitantes pueden disfrutar de un brindis en el cielo desde el bar de champaña de Edge o visitar Peak, el restaurante, el bar, el café y el espacio para eventos ubicado en el piso 101. Para obtener más información acerca de Edge, visite www.edgenyc.com.

Acerca de HUDSON YARDS

Hudson Yards es el barrio más reciente del lado oeste de Manhattan, desarrollado por Related Companies y Oxford Properties Group. Hudson Yards, un ejemplo para el futuro de las ciudades, es el primer barrio de Manhattan con certificación LEED Gold; hogar de marcas minoristas líderes en todas las categorías, desde el lujo hasta la moda rápida, incluidos conceptos experienciales y nuevas tiendas de los más populares minoristas en línea; restaurantes y experiencias gastronómicas de chefs y restaurantes de renombre mundial; instituciones culturales dinámicas; residencias modernas que ofrecen servicios inigualables; más de cinco acres de plazas públicas, jardines y huertos; el primer Hotel Equinox del mundo; espacio de oficinas comerciales de última generación para líderes de la industria como Facebook, WarnerMedia, BlackRock y más; y eventualmente una nueva escuela pública para 750 estudiantes. Para obtener más información sobre Hudson Yards, visite www.HudsonYardsNewYork.com.

