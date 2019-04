Edição anual das tendências da produção publicitária da APR destacam a necessidade de se ter uma estratégia de produção de conteúdo

DENVER, 23 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A Advertising Production Resources [APR] divulgou sua 18ª edição anual das tendências da produção publicitária. Essas tendências são uma consolidação das percepções e observações da APR em todo o mundo, a partir da administração de mais de $ 1 bilhão em produção anual de marketing investido por marcas globais. As tendências revelam o que a APR descobriu em seu trabalho com mais de 60 empresas de diversos setores diferentes e ajudam a fornecer percepções sobre como produzir conteúdo com eficiência e eficácia no cenário de marketing moderno.

A principal tendência é a necessidade imediata de planejamento de ativos upstream, que irá atingir um ponto crucial neste ano, porque um volume sem precedentes de conteúdo será criado pelas marcas. Avaliar todo o ecossistema da produção criativa e determinar que conteúdo é mais bem produzido por provedoras individuais (agência externa, agência interna, empresa de produção avançada, um mecanismo de conteúdo em alto volume, etc.); negociar direitos de uso com os meios de comunicação e/ou localidades geográficas; desenvolver uma estratégia mais inteligente e mais eficiente de produção de conteúdo para trabalho de grande volume, como e-commerce, mídia social, influenciadores, etc. Uns poucos resultados críticos de tal planejamento de ativos incluem maior retorno sobre investimento (ROI), melhor conexão dos pontos entre a criação, a produção e a mídia e maior confiança do marqueteiro em suas decisões de produção de conteúdo.

"Temos uma oportunidade coletiva de desenvolver, explorar e questionar tudo, de forma a revolucionar o setor de publicidade para o bem maior de todos", disse o fundador e presidente-executivo da APR, Jillian Gibbs. "Vamos proporcionar a nós mesmos [os marqueteiros] o espaço para falhar rapidamente, aprender e evoluir".

As constatações e análises completas do que esperar em 2019 e além foram divulgadas, com exclusividade, em um webinar que está disponível a profissionais do setor em APRTrends.com.

Sobre a APR

Empresa global, com sede em Denver, Colorado, a Advertising Production Resources (APR) é uma consultora de otimização da produção criativa, que ajuda os marqueteiros a determinar como definir um ecossistema moderno de produção criativa. A APR tem 200 especialistas em 28 países, que fazem parceria com marcas, agências e fornecedoras globais, em todas as plataformas de conteúdo, como comerciais de TV, vídeos on-line, conteúdo social, websites, anúncios em banners, aplicativos, conteúdo móvel, anúncios impressos, fotográficos e experimentais e eventos. A APR é uma empresa privada controlada por mulheres, cuja força de trabalho é composta por 62% de mulheres, e é inteiramente certificada pelo Women's Business Enterprise National Council (WBENC) e pela WEConnect International. A APR é filiada acadêmica da Associação Nacional de Anunciantes (ANA) na matéria de produção publicitária e é parceira estratégica oficial da Federação Mundial de Anunciantes (WFA – World Federation of Advertisers). Para obter mais informações, visite http://www.aprco.com/.

