Edita Prima : L'entreprise technologique nordique de 163 ans lance son podcast « Talks of imperfection » pour mener le débat mondial autour de valeurs commerciales plus douces

HELSINKI, 21 septembre 2022 /PRNewswire/ -- La question évidente est la suivante : le monde a-t-il vraiment besoin d'un nouveau podcast business? Edita Prima, la plus sincère des entreprises technologiques nordiques qui est basée à Helsinki, en Finlande, est convaincue que oui, à condition qu'il soit réalisé différemment, avec une touche d'empathie et de diversité.

« Talks of imperfection (TOI) n'est pas un podcast business ordinaire, mais plutôt une plateforme où ont lieu des conversations sérieuses qui aident nos auditeurs à revoir leur point de vue sur le doute et la vulnérabilité. Nous espérons que nos auditeurs du monde entier se sentiront plus libres d'accepter leurs imperfections et pourront ainsi œuvrer à leur développement personnel, » a déclaré Ville Immonen, directeur des ventes et du marketing chez Edita Prima.

La saison 1 accueille 8 invités d'horizons, de cultures et de professions divers qui ont en commun l'objectif de dessiner un avenir plus équitable, plus raisonnable et de plus en plus durable grâce à leur passion.

« Le monde des affaires doit adopter un fonctionnement fondamentalement différent. Nos invités sont connus pour leur excellent travail de transformation, qui nécessite un service quasiment parfait ; et admettre leurs imperfections les aide. Ils ont une conscience d'eux-mêmes qui les autorise à l'introspection, ce qui donne lieu à un contenu inspirant, » a déclaré Risto Kuulasmaa, l'entrepreneur média basé à Amsterdam qui anime l'émission.

Edita Prima, entreprise technologique au patrimoine unique qui existe depuis 1859, orchestre les parcours clients automatisés à la perfection. Elle a connu les quatre révolutions industrielles et est aujourd'hui en transition vers les services numériques. En 2021, Edita Prima s'est lancée dans un projet de changement d'image de marque. Le lancement de TOI est le dernier fruit de leurs concepts marketing ambitieux fondés sur le storytelling.

« TOI est un bel exemple de la nouvelle présence de la marque Edita Prima, de sa vision globale et de sa capacité créative complète », a déclaré Antti J. Peltonen, directeur de la création indépendant, Global Work Rebel, et responsable de la refonte créative d'Edita Prima.

TOI est en anglais, et tous les épisodes ont été enregistrés en face à face en Europe et en Amérique du Nord. La saison 2 est déjà en production.

« Nous sommes déterminés à développer davantage le concept de TOI. Et oui, des valeurs plus douces donnent sans aucun doute lieu à une entreprise meilleure », a déclaré Ville Immonen de chez Edita Prima.

Invités de la saison 1 :

Épisode 001 : Aito De la Rua, Épisode 002 : Helena Gualinga, Épisode 003 : Victor Pineda, Épisode 004 : Peta Milan, Épisode 005 : Tony Cho, Épisode 006 : Ruchika Sikri, Épisode 007 : Mickey Meyer, Épisode 008 : Lubomila Jordanova

