Edital para empresas participarem de farm lab da Embrapa está disponível

Localizado em Jaguariúna (SP,) AgNest tem a Bayer como uma das parceiras no conselho gestor

SÃO PAULO, 15 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Em 04 de dezembro saiu o Edital de Oferta Tecnológica 01/2023 para selecionar empresa para exercer a função de Gestor Operacional do AgNest Farm Lab, hub de inovação fruto de uma parceria público-privada entre Embrapa, Banco do Brasil, Bayer e Jacto, que compõem seu conselho gestor.

De acordo com Janaina Tanure, chefe-adjunta de Transferência e Tecnologia da Embrapa Meio Ambiente, "o AgNest é uma iniciativa única no país que congrega inovação, mas também é um espaço prático para validação das tecnologias agrícolas das startups do campo. Queremos convidar instituições interessadas em realizar a gestão operacional do AgNest a participarem do processo de seleção. A empresa selecionada terá a oportunidade de cocriar e gerir um ambiente de inovação único e disruptivo para o agro brasileiro", enfatiza Janaína.

Os interessados deverão atender os requisitos de habilitação e apresentarem a documentação requerida, conforme o edital disponível.

Os documentos para participar do processo estão disponibilizados no site da Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento (Faped) e no site do AgNest, e devem ser enviados para [email protected] até 19 de janeiro de 2024.

Laboratório vivo para agtechs

O AgNest tem como foco promover a inovação aberta e o empreendedorismo, oferecendo um ambiente com condições de dar suporte as startups, seja nas fases de ideação até a atuação comercial, com uma infraestrutura e conectividade para realização de operações em cultivos diversos. Ocupa uma área experimental de 66 hectares e segue o conceito plug and play, em que as startups e as empresas parceiras, isoladas ou conjuntamente, podem acessar o ambiente de laboratório vivo e acelerar a geração de inovações para o setor.

O farm lab está localizado a 10 minutos de Campinas, SP e inserido no Corredor de Inovação Agropecuária de São Paulo, considerado um importante polo de ciência, tecnologia e inovação, com a presença de universidades e institutos de pesquisa, e uma concentração considerável de empresas privadas, aceleradoras, incubadoras e investidores. Também está a apenas 1h30 de São Paulo, cidade com maior número de agtechs do Brasil.

FONTE Bayer