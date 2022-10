Editores e afiliados da Adsterra já podem sacar pagamentos em moedas locais via Hyperwallet (do PayPal)

A mais recente implementação da opção de saque impulsionada pela Hyperwallet do PayPal aprimorará a experiência do cliente e facilitará a conversão de moedas para editores e afiliados da Adsterra de mais de 40 países.

LIMASSOL, Chipre, 19 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A rede de publicidade Adsterra anunciou hoje que seus editores e afiliados de 42 países podem sacar pagamentos por meio de bancos locais. A implementação é impulsionada pela Hyperwallet, que garante uma integração totalmente automatizada com a plataforma Adsterra, permitindo que os próprios usuários definam o método de pagamento de sua preferência ou solicitem que os gerentes da Adsterra o façam.

"Essa foi uma melhoria muito esperada da plataforma para nossos vários editores e profissionais de marketing afiliados, que têm suas contas na Adsterra CPA Network", disse Gala Grigoreva, diretora de marketing da Adsterra. "Ao oferecer transferências de pagamento práticas por meio de sistemas bancários locais, nosso objetivo é melhorar a usabilidade da plataforma. A Hyperwallet garante a configuração automatizada mais fácil de aplicar para nossos parceiros."

Os editores e afiliados da Adsterra que se inscreveram após 21 de abril de 2022 verão a recente opção de retirada incluída na lista padrão de métodos de pagamento. Os parceiros que se inscreveram antes de 21 de abril de 2022 — tanto editores quanto afiliados — precisarão solicitar a transferência bancária local pela Hyperwallet, fazendo a solicitação no bate-papo ao vivo (ativo 24 horas por dia, sete dias por semana).

Sobre a Adsterra

A Adsterra desenvolve uma rede de publicidade líder de mercado orientada por tecnologia para conectar anunciantes e editores do mundo todo desde 2013. Suas soluções alimentadas por IA servem para oferecer correspondência prática de anúncios com fontes de tráfego. A Adsterra já é parceira de mais de 20 mil editores e mais de 12 mil anunciantes, que executam campanhas nos formatos pop-under, display, vídeo VAST e push dentro da página.

A Adsterra CPA Network é uma plataforma profissional que acumula ofertas de primeira linha de anunciantes de renome e oferece aos profissionais de marketing afiliados pagamentos rápidos e sem riscos para conversões. A combinação diferenciada da abordagem de especialistas para oferecer seleção, parcerias de longo prazo com anunciantes que pagam bem e suporte de alto nível oferece uma experiência de usuário aprimorada e maior rentabilidade aos parceiros da rede.

Sobre a Hyperwallet

A Hyperwallet (membro do grupo de empresas do PayPal) é uma empresa fintech que desenvolve uma plataforma universal de pagamentos que oferece opções de saque em várias moedas, incluindo os recursos de pagamento globais do PayPal.

