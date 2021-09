EDM Council lance le framework Cloud Data Management Capabilities pour garantir la fiabilité des bonnes pratiques afin d'accélérer l'adoption du Cloud

-- CDMC est un framework complet d'évaluation et de certification, englobant les bonnes pratiques commerciales, opérationnelles et technologiques pour la gestion des données dans le Cloud

-- Un nouveau framework industriel révolutionnaire, développé en collaboration avec plus de 100 entreprises leaders du secteur, notamment AWS, Google Cloud, IBM Cloud et Microsoft Azure

-- CDMC intègre 14 contrôles automatisés clés pour protéger les données sensibles

NEW YORK, 29 septembre 2021 /PRNewswire/ -- EDM Council, une association professionnelle intersectorielle dédiée à la gestion et à l'analyse des données, a lancé le framework Cloud Data Management Capabilities (CDMC) dédié à la gestion des données dans le Cloud. Le framework CDMC, disponible pour tous les secteurs, représente un ensemble complet de capacités, de normes et de bonnes pratiques de gestion des données dans le Cloud pour les implémentations Cloud, multicloud et Cloud hybride, intégrant des contrôles automatisés clés pour protéger les données sensibles.

Le framework CDMC a été développé au cours des 18 derniers mois par le groupe de travail CDMC d'EDM Council, avec la participation de sociétés financières et de sociétés de conseil et de technologies de premier plan, notamment Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM et Microsoft. Ce groupe de travail est présidé par Morgan Stanley et LSEG, avec une gestion de projet assurée par Capco.

Le framework CDMC comprend six composants, 14 capacités et 37 sous-capacités qui permettent aux entreprises de tous les secteurs de gérer efficacement leurs environnements Cloud. Les six composants englobent la gouvernance et la responsabilité des données, le catalogage et la classification, l'accessibilité et l'utilisation des données, la protection et la confidentialité des données, le cycle de vie des données et l'architecture technique.

« Alors que le Cloud devient de plus en plus un élément fondamental des modèles commerciaux émergents, le framework CDMC sera une ressource précieuse pour accéder à l'intégralité des bonnes pratiques actualisées en matière de gestion des données, non seulement dans le segment des services financiers, mais également dans tous les secteurs. AWS est fier d'avoir contribué au développement de ce framework et se réjouit de continuer à soutenir cet effort de collaboration », a déclaré Scott Mullins, directeur du développement commercial mondial, services financiers chez Amazon Web Services.

« L'accélération de l'adoption du Cloud connait une forte hausse à mesure que les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs deviennent plus dépendantes des données pour conduire la transformation », affirme Evren Eryurek, directeur de la gestion des produits pour l'analyse des données chez Google Cloud. « La vitesse à laquelle les entreprises sont en mesure de réagir au changement fait la différence entre celles qui naviguent avec succès vers l'avenir et celles qui seront laissées pour compte. Le framework CDMC constituera une ressource formidable pour les entreprises qui continuent d'accélérer leur transformation numérique et de réinventer leurs activités en tirant efficacement parti de la puissance des données en temps réel. »

« Un des prochains obstacles critiques pour le secteur mondial des services financiers est l'adoption d'un ensemble standard de bonnes pratiques concernant la gestion des données dans des environnements multicloud, en particulier les contrôles visant à protéger la confidentialité des données et à se conformer aux réglementations. L'augmentation spectaculaire de la cybercriminalité, combinée à une surveillance accrue par les autorités de réglementations sur les institutions financières, qui gèrent les données les plus sensibles de leurs clients, constitue un argument convaincant en faveur d'investissements et d'une coordination importants dans ce domaine », a expliqué Rajiv Chodhari, vice-président et directeur technique des données et de l'IA pour les services financiers chez IBM. « EDM Council a fait un premier pas important en alignant le secteur des services financiers et ses partenaires sur ces questions. »

« Nous sommes ravis de nous joindre à EDM Council pour célébrer le lancement des directives CDMC visant à aider le secteur à gérer efficacement les données dans les environnements Cloud et hybrides », a déclaré Mike Flasko, responsable Azure Data Governance Platform chez Microsoft. « Nous apprécions grandement cette opportunité de nous associer à toutes les personnes impliquées et nous sommes ravis de voir comment cela fera progresser la gestion des données dans tous les secteurs. »

« EDM Council est honoré d'avoir facilité le développement du framework CDMC afin de fournir une bonne pratique de gestion des données Cloud vérifiable et certifiée disponible sous forme de licence gratuite qui servira dans tous les secteurs », a déclaré John Bottega, président d'EDM Council. « Nous sommes très heureux de lancer le framework CDMC et apprécions les efforts de l'industrie mondiale effectués par toutes les personnes impliquées dans cette initiative de 18 mois. »

Le framework CDMC est disponible sous forme de licence gratuite pour les membres et les non-membres d'EDM Council. Pour plus d'informations et pour obtenir une licence CDMC, visitez le site edmcouncil.org.

À propos d'EDM Council

EDM Council est l'association mondiale fondée pour hisser la pratique de la gestion et de l'analytique des données au rang de priorité stratégique et opérationnelle. À ce titre, elle est le principal porte-parole pour l'élaboration et la mise en œuvre de normes, de pratiques exemplaires et de programmes de formation et de certification complets relativement aux données à l'international. Avec plus de 250 organisations membres à travers le monde, représentant plus de 10 000 professionnels de la gestion des données en Amérique ainsi que dans les régions de l'EMEA et de l'Asie, EDM Council offre aux professionnels des données un lieu pour interagir, communiquer et collaborer autour des défis, de même que pour faire avancer la gestion et l'analyse des données en tant que fonctions organisationnelles essentielles. Pour en savoir plus, visitez edmcouncil.org et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

