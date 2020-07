EDM Council lance un groupe de travail sur la gestion des données dans le cloud afin d'élaborer un cadre de meilleures pratiques permettant d'accélérer l'adoption du cloud

NEW YORK et LONDRES, 30 juillet 2020 /PRNewswire/ -- EDM Council, la principale association professionnelle pour la gestion des données, a lancé le groupe de travail sur les meilleures pratiques en matière de capacités de gestion des données cloud (CDMC). Ce nouveau groupe comprend la participation d'Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, IBM Cloud et Microsoft Azure, ainsi que de plus de 20 grandes entreprises du secteur financier. Le groupe de travail a été formé pour développer un cadre open source de meilleures pratiques en matière de CDMC afin d'accélérer l'adoption du cloud et d'automatiser les contrôles associés. Le groupe de travail de l'EDM Council est coprésidé par Morgan Stanley et Refinitiv, la gestion du projet étant assurée par Capco.

Les mises en œuvre du cloud sont généralement confrontées à une série courante de défis complexes en matière de données, de technologie, d'exploitation et de contrôle. Le secteur manque également d'un cadre commun de meilleures pratiques de bout en bout pour la gestion des données dans le cloud. Ce groupe de travail comblera ces lacunes en élaborant un cadre open source de meilleures pratiques fondé sur le modèle d'évaluation des capacités de gestion des données (DCAM® - Data Management Capability Assessment Model) d'EDM Council. Le DCAM est un cadre formel utilisé pour évaluer les capacités de gestion des données d'une entreprise et est maintenu par EDM Council. Le DCAM utilise un modèle de notation cohérent qui a été adopté par 60 % des organisations financières dans le monde qui utilisent des cadres de gestion des données.

Bien que l'initiative soit actuellement axée sur le secteur des services financiers, elle s'étendra à l'ensemble du secteur pour aider les entreprises de plusieurs verticales à se frayer un chemin dans la complexité croissante de l'adoption du cloud. Les règles de sécurité et de confidentialité des données se voient accorder une plus grande attention à travers le monde, alors que la pandémie de COVID-19 a obligé les entreprises à travailler à distance et à réévaluer leurs stratégies commerciales. Cela a accru la pression sur les coûts et les marges, poussant les entreprises à accélérer l'adoption du cloud et à tirer parti des nouvelles pratiques de gestion des données.

« Nous vivons un moment de transformation dans la gestion des données. Le secteur évolue rapidement vers la nécessité d'accéder en toute sécurité à des volumes exponentiels de données via le cloud et d'en retirer de la valeur », a déclaré John Bottega, président de l'EDM Council. « Il est impératif que les entreprises mettent en œuvre les meilleures pratiques de gestion des données dans leurs stratégies cloud. Nous sommes convaincus que le groupe de travail du CDMC jouera un rôle majeur dans l'élaboration de ce cadre de meilleures pratiques au profit de tous les secteurs. »

À propos d'EDM Council

EDM Council est l'association mondiale à but non lucratif créée pour élever la pratique de la gestion et de l'analyse des données au rang de priorité commerciale et opérationnelle. EDM Council est le principal défenseur, à l'échelle mondiale, de l'élaboration et de la mise en œuvre de normes en matière de données, de meilleures pratiques ainsi que de programmes complets de formation et de certification. Avec plus de 200 organisations mondiales membres représentant plus de 10 000 professionnels travaillant dans le domaine des données venant du continent américain, de l'EMEA et de l'Asie-Pacifique, EDM Council offre aux professionnels spécialisés dans les données un lieu pour interagir, communiquer et collaborer autour des défis, de même que pour faire progresser la gestion et l'analyse des données en tant que fonctions organisationnelles essentielles. Pour en savoir plus, veuillez consulter https://edmcouncil.org/.

Related Links

https://edmcouncil.org



SOURCE EDM Council