EDM Council publica estudo sobre gerenciamento dos desafios de dados ESG enfrentados por provedores de classificação e agregadores de dados

NOVA YORK, 26 de janeiro de 2022 /PRNewswire/ -- A EDM Council, uma associação comercial intersetorial de gestão e análise de dados, lançou sua mais recente pesquisa: "Gestão de Dados ESG: Provedores de Classificação e Agregadores de Dados", o segundo relatório de sua série de pesquisas sobre dados ESG. O estudo foi desenvolvido pelo grupo de trabalho em dados ESG do EDM Council, que examinou os principais desafios da cadeia de suprimentos de dados ESG e ofereceu recomendações aos provedores de classificação e agregadores de dados (RPDAs).

Os RPDAs estão desempenhando um papel importante na coleta e análise de dados brutos de entidades de divulgação de relatórios, o que está permitindo que as empresas desenvolvam pesquisas, classificações, avaliações e comparações de desempenho corporativo relacionadas aos objetivos e metas globais emergentes de ESG. Os produtos e serviços fornecidos pelos RPDAs em ESG são um elemento essencial do ecossistema ESG, mas eles estão enfrentando seus próprios desafios de gestão e análise de dados.

Embora o uso de produtos ESG varie, a cadeia de suprimentos de dados para os RPDAs é basicamente a mesma. Esse relatório descreve um processo de entrega de produtos de RPDA em seis passos, por meio do qual os desafios de dados ESG foram avaliados e priorizados. Em seguida, o estudo utilizou esses passos como uma estrutura para identificar onze desafios prioritários atuais e, em seguida, fazer recomendações estratégicas e táticas para cada um:

Complexidade da definição de padrões Governança do modelo Documentação de pontos de dados para materialidade Eficácia métrica de ESG Lacunas de dados Controle de versão Alterações e tendências em dados de origem Dados de terceiros Cenários e modelos Garantia externa de dados ESG Requisitos de gestão de dados ESG

"Conforme o ESG cresceu em prevalência, os desafios de gestão de dados que os provedores de classificação e agregadores de dados têm enfrentado também cresceram. Nosso objetivo, com nossa mais recente pesquisa em ESG, é simplificar a cadeia de suprimentos de dados ESG e criar uma estrutura comum, dentro da qual essas entidades possam operar", disse Eric Bigelsen, diretor de engajamento do setor da EDM Council e diretor do grupo de trabalho em ESG. "Nosso objetivo é proporcionar mais clareza e compreensão a esse setor em evolução, além de demonstrarmos os benefícios do ESG na entrega de resultados sustentáveis."

Esse relatório sobre provedores de classificação e agregadores de dados ESG da EDM Council é o segundo de uma série de artigos de pesquisa e detalha os resultados de um estudo com duração de nove meses sobre os desafios e recomendações relativos a dados ESG. Ele segue a publicação do relatório da EDM Council de novembro de 2021, Melhores Práticas em Relatórios Corporativos ESG.

Por meio da colaboração do grupo de trabalho em ESG, a série de pesquisas inclui informações de profissionais de dados de vários setores, profissionais de relatórios de sustentabilidade corporativa, especialistas no assunto ESG e outros líderes de negócios, em uma iniciativa que engloba mais de 80 organizações participantes e mais de 150 profissionais.

