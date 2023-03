Edouard Dinichert, ex-Amazon Ads, rejoint TripleLift en tant que Chief Revenue Officer

Il y sera à la tête d'une équipe internationale de 200+ personnes, supervisera la direction customer success et orientera l'offre en plein essor de commerce media

PARIS, 29 mars, 2023 /PRNewswire/ -- Edouard Dinichert rejoint TripleLift, Supply-Side Platform omnicanale (SSP), en tant que Chief Revenue Officer. Cette annonce intervient à un moment charnière pour l'entreprise et, plus largement, pour l'industrie de la publicité numérique. En effet, les nouvelles exigences en matière de confidentialité des données, l'influence des plateformes et le déplacement des budgets publicitaires vers la télévision connectée et le retail media, sont autant de signes de changements profonds pour le secteur.

Edouard Dinichert rejoint TripleLift après avoir travaillé 10 ans pour Amazon Ads. Au cours de cette décennie, il a notamment lancé et piloté les équipes Ad Tech Sales & Services, ce qui inclut le déploiement d'Amazon DSP, d'Amazon Marketing Cloud et Sizmek Ad Suite. Il a également été le directeur national et première recrue d'Amazon Ads en France. Avant de rejoindre Amazon, Edouard Dinichert a occupé plusieurs postes de direction chez 24/7 Real Media (groupe WPP), régie programmatique de premier plan.

« Mon expérience chez Amazon a été incroyablement formatrice. J'ai eu le privilège de contribuer au succès d'une entreprise qui est désormais incontournable pour les consommateurs, les régies, les agences et les annonceurs », déclare Edouard Dinichert, nouveau CRO de TripleLift. « Le positionnement unique de TripleLift me rappelle mes débuts chez Amazon : un éventail de solutions différenciantes et une place centrale dans l'écosystème programmatique qui fait que sa réussite dépend de celle de ses clients et partenaires. Ces deux axes sont porteurs d'une grande valeur ajoutée. »

TripleLift, qui a bâti son succès sur le Native Advertising et un accompagnement clients de qualité, s'est transformée au cours des cinq dernières années. Son offre s'est élargie en intégrant la CTV, la vidéo en ligne, le display et un ciblage avancé s'appuyant sur les données first-party. De plus, elle propose désormais aux retailers, qui ont des exigences élevées en matière de créativité, de mesure et de protection de la vie privée, de développer leurs réseaux média sur le Web.

« Quiconque a travaillé avec Edouard reconnaît qu'il est un leader au talent unique, qui place les clients et l'humain au premier plan », déclare Dave Clark, CEO de TripleLift. "Alors que TripleLift continue d'innover en se positionnant au croisement des formats publicitaires créatifs à fort impact et du ciblage fondé sur les données first-party, notre choix s'est naturellement porté sur la personnalité et l'expérience d'Edouard pour renforcer nos liens avec les éditeurs, les annonceurs et les réseaux retail media. Nous sommes ravis de l'accueillir au sein de notre équipe. »

« Le programmatique est souvent considéré comme une commodité", déclare Edouard Dinichert. « Je sais par expérience que ce n'est pas toujours le cas. La réputation de TripleLift sur le marché est fondée sur ses formats premium, ses solutions innovantes et son service de qualité. Ces atouts recèlent d'opportunités et je suis impatient de m'appuyer sur la voix des clients de TripleLift pour continuer à transformer notre secteur. »

Edouard Dinichert débutera chez TripleLift le 17 avril et rendra compte à Dave Clark.

A propos de TripleLift

La mission de TripleLift, Supply-Side Platform omnicanale (SSP), est de faire progresser la publicité numérique au travers de belles créations, des éditeurs premium, des données activables et un ciblage intelligent. Avec plus d'un milliard de transactions publicitaires mensuelles, TripleLift accompagne les éditeurs et les plateformes dans la monétisation de leurs activités. En s'appuyant sur la technologie de TripleLift, les plus grandes marques au monde se connectent à leurs audiences à travers la vidéo en ligne, la télévision connectée, le display et les publicités natives. L'entreprise se distingue par ses solutions innovantes, ses formats haut-de-gamme et ses experts dédiés à l'optimisation des performances de ses clients. En tant qu'entreprise intégrée au portefeuille de Vista Equity Partners, TripleLift est labellisée par le National Minority Supplier Development Council (NMSDC) et s'engage à soutenir économiquement la diversité. Les marques qui s'engagent à allouer une partie de leur budget média à des éditeurs et producteurs de contenus issus des minorités peuvent ainsi réaliser leur objectif. Découvrez comment Triplelift fait progresser l'écosystème programmatique sur triplelift.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1476042/TripleLift_Logo.jpg

SOURCE TripleLift