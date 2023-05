Edtech brasileira comemora geração de mais de 350 mil empregos com anúncio em plena Times Square

Meta do G4 Educação é ajudar a criar 1 milhão de novos postos de trabalho até 2030

SÃO PAULO, 10 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- As cerca de 330 mil pessoas que circulam pela Times Square todos os dias conferiram na terça-feira, 09 de maio, um marco importante para o G4 Educação: graças às formações e imersões oferecidas pela edtech focada em educação executiva, seus alunos já geraram desde que a empresa começou a operar, em maio de 2019, mais de 350 mil novos empregos em todo o Brasil. Para comparação, esse número é maior que a população inteira de Cascavel, no Paraná. A arte do anúncio foi completamente desenvolvida pela equipe interna de Comunicação, que inclui profissionais de criação, designers, entre outros.

Alfredo Soares, Tallis Gomes e Bruno Nardon

O anúncio também convida as pessoas a participarem de uma série de lives que acontecerão nos dias 23, 24, 25 e 29 de maio, sempre às 20h, com os fundadores do G4 Educação e convidados surpresa para falar sobre cultura, vendas, gestão e construção de excelência nas empresas. As inscrições podem ser feitas aqui .

"Um ano atrás estávamos aqui anunciando o marco de 100 mil empregos gerados e hoje colocamos no painel da Nasdaq a informação de que aumentamos esse número em mais de 250%; para ser exato, foram 351.811 pessoas que ganharam novas ocupações, 351.811 histórias com novos capítulos, 351.811 famílias beneficiadas diretamente", comemora Bruno Nardon, cofundador do G4 Educação, empolgado com o número. "É um feito sem igual e o colocamos na principal vitrine do mundo pois nossa maior meta com tudo que o G4 Educação faz é ajudar o empreendedorismo brasileiro a impulsionar a economia por meio da geração de trabalho", acrescenta.

E como o G4 Educação faz isso? A lógica do negócio consiste em trazer mentores com amplo track record para compartilhar com os alunos (gestores e empreendedores de empresas de médio porte) técnicas e práticas das empresas que mais crescem no mundo adaptadas à realidade brasileira e de maneira totalmente aplicável.

"O aluno chega no G4 Educação e muitas vezes acha que atingiu um teto de performance. O que fazemos é mostrar que ele pode tanto ganhar produtividade quanto ampliar seus negócios e operações de maneira ágil e descomplicada", explica Nardon. Ele se refere a frameworks e ferramentas de liderança, vendas e growth, disponíveis nas formações, assim como outros temas mais específicos, como empresas familiares, customer experience, oratória, todas especialidades do G4 Educação.

O G4 Educação é uma edtech com foco em educação executiva, que se posiciona como a Evolução da Escola de Negócios com base em um framework de gestão horizontalizado focado no crescimento exponencial e durável. Com ele, qualquer empresa, de qualquer segmento, pode se desenvolver até alcançar um alto faturamento em um curto espaço de tempo. O G4 Educação atua com programas de educação executiva ministrados por referências do mercado com amplo track record, ancorados no princípio de trazer ao universo do empreendedorismo o conceito de que só ensina quem faz. A metodologia de ensino é baseada em um conteúdo altamente aplicável e atual, assim como em ferramentas práticas utilizadas pelas empresas mais inovadoras e valiosas do mundo, adaptadas à realidade brasileira.

Os programas são ofertados nas modalidades presencial e online e sua duração varia conforme o tema principal. O carro-chefe, nesse formato, é o G4 Imersão e Mentoria, que abrange frameworks e ferramentas de gestão, vendas e growth, sendo direcionado para donos de negócios e executivos do alto escalão que almejam potencializar seus negócios. Há ainda as edições mais específicas, focadas em Growth, Gestão de Pessoas, Sales e Customer Experience. Primeiro, os participantes assistem aulas com conceitos densos e baseados em benchmark e, posteriormente, recebem mentorias 100% personalizadas, cujo objetivo é criar estratégias para adaptar essas práticas para cada empresa, levando em conta seu modelo de negócio. Soma-se a isso o G4 Skills, software online B2B de cursos de extensão e treinamentos, e o G4 Comunidades, uma rede de relacionamento cujo foco é fomentar continuamente o ecossistema de educação e networking, contribuindo para a geração de negócios entre os membros.

