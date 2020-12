Edtech chega ao mercado com soluções inovadoras para as instituições

SÃO PAULO, 18 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Otimizar o processo de transformação digital do ensino privado e potencializar o alcance da educação de qualidade, de forma inovadora, são os propósitos da Plataforma A+, o hub de soluções integradas para a administração escolar, gestão de conteúdo e compartilhamento do conhecimento.

Lançada este mês, a edtech é fruto de um investimento inicial de R$ 30 milhões feito por um grupo de empreendedores do mercado de educação básica. A plataforma conta com funcionalidades e ferramentas pensadas para abastecer todo o ecossistema educacional privado do país brasileiro. "Estamos falando de um setor que movimenta mais R$ 70 bilhões ao ano no Brasil. É um segmento que carecia de uma solução inovadora com oportunidades reais para que as escolas se reinventassem e foi assim que desenvolvemos a Plataforma A+", revela Bruno Mota, CEO da Plataforma A+.

O hub já desenvolve soluções para as 50 escolas da Inspira Rede de Educadores, integrando dados de mais 30 mil alunos. "Encontramos na Plataforma A+ sinergia com os propósitos e valores da Inspira. Antes da pandemia, já percebíamos a relevância da transformação digital para a educação e por isso decidimos neste modelo de negócios. Foi o caminho certo a trilhar. A pandemia nos mostrou como a estratégia foi assertiva. A contribuição da edtech para o desempenho que tivemos, é inquestionável e nos mostra que inovar é o que há de mais saudável para o setor", confirma o CEO da Inspira Rede de Educadores, André Aguiar.

Criada para oferecer toda a estrutura de uma escola na palma da mão, a plataforma deve chegar a 160 mil alunos em até 4 anos e para isso adapta nova práticas que otimizam a comunicação entre gestores e conectam a rede em um único sistema, dando fluidez e fortalecendo a relação de confiança aluno-professor. "É uma plataforma criada há um ano, com resultados expressivos que nos permite dizer que ela está renascendo. Expandimos o modelo de negócios. Deixamos versátil para atender as diferentes necessidades do setor. Já contamos com entregas aos setores administrativos, facilitando o acesso aos procedimentos operacionais. Pais também conseguem acessar a rotina escolar dos filhos, de forma centralizada e com poucos cliques", explica Mota.

Por meio da Plataforma A+, em 7 minutos é possível inserir os dados dos alunos, assinar contrato, gerar o boleto e definir outra forma de pagamento. O sistema permite ainda que gestores personalizem relatórios e indicativos e crie uma identificação visual dentro do hub. Diante de um mercado aquecido, outro diferencial do hub é a diversidade de ofertas e a possibilidade de expansão para suprir as necessidades das lideranças educacionais. Segundo o CEO, a estratégia da Plataforma A+ é se manter atento às exigências do mercado para fornecer às instituições processos mais facilitados de gestão e garantir assim a perenidade de suas marcas.

