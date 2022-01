EdTech-Unternehmen für sozioökonomisches Empowerment expandiert mit 20.000.000 € Kapitaleinsatz nach Europa

- Youthful Savings LTD sichert sich Kapitalzusage der GEM Group

LONDON, 20. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Youthful Savings LTD hat mit der privaten Investmentgruppe GEM Global Yield LLC SCS eine Vereinbarung über eine Zeichnungsaktienfunktion unterzeichnet, die es Youthful Savings LTD ermöglicht, einen Antrag zur Börsennotierung in Europa einzureichen. Im Rahmen der Vereinbarung verpflichtet sich GEM dazu, Youthful Savings LTD eine Aktienzeichnungsmöglichkeit in Höhe von 20.000,00 € für einen Zeitraum von sechzig Monaten nach der öffentlichen Notierung der Unternehmensaktien an einer europäischen Börse bereitzustellen. Youthful Savings LTD kontrolliert den Zeitpunkt und den Höchstbetrag der Inanspruchnahme der Fazilität und hat keine Mindestabnahmeverpflichtung. Zeitgleich mit der öffentlichen Notierung der Aktien von Youthful Savings LTD erhält GEM Optionsscheine zum Kauf von Aktien des Unternehmens.

Youthful Savings LTD, ursprünglich aus New York, arbeitet mit seiner einzigartigen proprietären Lernplattform The Learning Marketplace intensiv an der sozioökonomischen Stärkung. Jugendliche sind in der Lage, notwendige Fähigkeiten aus dem echten Leben wie Geschäftsbetrieb, Investitionen, Bitcoin-Bildung, Charakterentwicklung, restaurative Gerechtigkeit und viele andere Fähigkeiten zu lernen, die im öffentlichen Schulsystem normalerweise nicht gelehrt werden. Die Absolventen können dann Online-Unternehmer auf Youthful Savings Marketplace werden. Die Lernumgebung will die Welt durch die Kraft von aufrichtigem Unternehmertum und Jugend vereinen.

„Seit der Investition in Youthful Savings im frühen Frühjahr 2020 haben wir gesehen, wie das Unternehmen gewachsen ist und sich weiterentwickelt hat, um den sich ständig ändernden Anforderungen der Welt gerecht zu werden. Das Engagement des Unternehmens für seine Mission, die Jugend zu fördern, ist inspirierend. Wir freuen uns auf diese neue Gelegenheit, die Reichweite und Wirkung von Youthful Savings zu vergrößern."

-Judy Sindecuse, CEO und Managing Partner bei Capital Innovators

2021 wurde Youthful Savings vom britischen Unternehmen Beststartup unter die „101 Best NYC Edtech Companies" gewählt und ist ein Portfolio-Unternehmen von Capital Innovators.

„Youthful Savings wurde mit dem Ziel gegründet, allen Jugendlichen die notwendigen Fähigkeiten mitzugeben, die sie brauchen, um in der globalen Wirtschaft erfolgreich zu sein. Gerade jetzt ist es so wichtig wie noch nie, dass unsere Jugend das Wissen und die Ressourcen erhält, die es ihr ermöglichen, mit Mitgefühl, Zusammenarbeit und Einsatz eine Führungsrolle in der Welt zu übernehmen. Wir freuen uns sehr über die Zusage der GEM Group, uns bei unserer Arbeit für eine Welt voller Frieden und Wohlstand durch die Kraft einer selbstbewussten Jugend zu unterstützen."

-Somya R. Munjal, CEO von Youthful Savings

Die Finanzierung wird es Youthful Savings ermöglichen, ihre Technologie zu erweitern und mehr Jugendliche zu erreichen, die sozioökonomische und gemeinschaftliche Entwicklung benötigen.

Informationen zu Youthful Savings:

Youthful Savings ist eine EdTech-Lernumgebung, die sich der sozioökonomischen Stärkung durch geistiges Wohlbefinden, wirtschaftliche Stärkung und Gemeinschaftsentwicklung verschrieben hat. Youthful Savings bietet Jugendlichen Online-Bildung über den „Learning Marketplace" und eine Plattform zur Schaffung globaler Online-Unternehmen über den „Youthful Savings Marketplace". Youthful Savings gibt Jugendlichen die Möglichkeit, eine integrativere Weltwirtschaft zu schaffen. Für weitere Informationen: www.youthfulsavings.com

Informationen zu Global Emerging Markets:

Global Emerging Markets („GEM") ist eine 3,4 Milliarden USD schwere, alternative Investmentgruppe mit Büros in Paris, New York und Los Angeles. GEM verwaltet eine Reihe von Anlageinstrumenten mit Schwerpunkt auf den Schwellenländern und hat 500 Transaktionen in 70 Ländern abgeschlossen. Jedes Anlagevehikel hat unterschiedliche operative Konzepte für risikoadjustierte Rendite und Liquiditätsprofil. Die Familie von Fonds und Anlageinstrumenten bietet GEM und seinen Partnern ein Engagement in folgenden Bereichen: Small-Mid Cap Management Buyouts, private Investitionen in öffentliche Aktien und ausgewählte Risikokapitalinvestitionen. Für weitere Informationen: www.gemny.com

