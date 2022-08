Eduardo Lopes é o Novo Diretor de Recursos Humanos da AbbVie no Brasil

Marcela Trindade, então responsável pela área, assume a diretoria para a América Latina

SÃO PAULO, 24 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Com vasta experiência em recursos humanos e gestão de talentos, Eduardo Lopes dos Santos é o novo Diretor de RH da AbbVie no Brasil. Doutor em Administração pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (SP), mestre em Administração e Gestão pela Metodista de Piracicaba e em Liderança pela UNISA, Eduardo traz para a companhia seus mais de 20 anos de experiência na área – 12 dos quais exercidos na indústria farmacêutica, em diferentes. posições na Pfizer, Sanofi, Sandoz, entre outras.

Eduardo Lopes, Diretor de RH da AbbVie no Brasil

A posição que o executivo ocupa era, até então, de Marcela Trindade, que foi promovida à Diretora de RH para América Latina, que tem São Paulo como sede. Na AbbVie desde 2014, Marcela passa a ter como foco o desenvolvimento e aceleração de milhares de talentos para toda região.

"É com muito orgulho que passo a integrar a equipe da AbbVie no Brasil – uma empresa que tem uma cultura colaborativa e comprometida em proporcionar um ambiente inclusivo, em que todos se sintam acolhidos e possam trabalhar no desenvolvimento e aceleração das próprias carreiras", afirma Eduardo.

A AbbVie no Brasil conta com mais de 1.100 colaboradores e é a maior afiliada da companhia na América Latina.

Sobre a AbbVie

A missão da AbbVie é descobrir e fornecer medicamentos inovadores que solucionem as questões mais sérias de saúde de hoje e enfrentem os desafios médicos de amanhã. A companhia se empenha em causar um impacto notável na vida das pessoas em várias áreas terapêuticas: Imunologia, Oncologia, Neurociência, Oftalmologia, Virologia, Saúde da Mulher e Gastrenterologia, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. Para mais informações, acesse www.abbvie.com. Siga @AbbVie no LinkedIn, Twitter, Facebook e YouTube e Instagram

No Brasil, a AbbVie começou a operar no início de 2014. Suas unidades de negócios locais incluem Imunologia, Oncologia, Oftalmologia e Neurociência, além dos serviços e produtos da Allergan Aesthetics. A AbbVie conta com 34 projetos ativos de Pesquisa e Desenvolvimento, envolvendo mais de 200 centros médicos de todas as regiões do país e cerca de 1.000 cientistas brasileiros. Para mais informações, www.abbvie.com.br e siga @AbbVieBrasil no Instagram.

