Eduardo Ricotta participará do conselho de administração da Highline

SÃO PAULO, 23 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Highline do Brasil, provedor com mais de 5.000 pontos de infraestrutura compartilhada no Brasil, onde as operadoras de telefonia celular instalam seus equipamentos, informou hoje ao mercado a nomeação de Eduardo Ricotta, para compor o seu conselho de administração. Ricotta, que é Presidente da Vestas para a América Latina, líder global na produção de turbinas eólicas, tem longa atuação na área de telecomunicações. Trabalhou por 27 anos na Ericsson, em posições de liderança no Brasil e no exterior, e foi um dos pioneiros no desenvolvimento de soluções baseadas na tecnologia 5G.