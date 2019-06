Educação médica contribui para diagnóstico preciso e tratamento da endometriose

SÃO PAULO, 12 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A Johnson & Johnson Medical Devices, por meio do Johnson & Johnson Institute (JJI), continuamente promove iniciativas de educação médica na América Latina. Uma destas iniciativas, o Summit Week Brasil, evento anual com foco em cirurgiões e especialistas médicos, abordará a endometriose neste 13 de junho. O encontro acontece em São Paulo, no centro de treinamento JJI, e cobrirá pontos da doença como prevenção, atendimento qualificado e tratamento para um público de 140 ginecologistas. O evento também abordou durante essa semana os temas de cirurgia bariátrica e câncer colorretal, totalizando mais de 420 participantes.

A endometriose atinge mais de seis milhões de brasileiras, o que representa de 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva, de acordo com a Associação Brasileira de Endometriose e Ginecologia Minimamente Invasiva (SBE)1. É uma doença envolta em mitos e preconceitos, cujo diagnóstico correto pode demorar também devido ao fato de se achar que ter cólicas e dores é algo normal.

A doença ocorre quando o tecido encontrado na cavidade interna do útero, o endométrio, se instala e cresce em outras regiões do corpo. O médico precisa ficar atento às cólicas porque quanto mais rápido o diagnóstico, menor o risco de progressão. Uma série de exames de imagem e sangue dá início ao tratamento.

Segundo o Dr. Carlos Petta, ginecologista e presidente da Associação Brasileira de Endometriose e Ginecologia Minimamente Invasiva (SBE), esta iniciativa focada em educação médica contribui para diagnósticos precisos e tratamento mais efetivos. "A endometriose impacta na qualidade de vida e prejudica o desempenho pessoal e profissional das pacientes. Muitas sofrem com a dor e não sabem o que é. Então, educando o médico, a gente está ajudando essas mulheres".

Pensando nisso, a Johnson & Johnson Medical Devices também promove todo ano a campanha #nãoémimimi, que mostra a necessidade de criar empatia e compreensão, por meio de iniciativas em todo o Brasil.

Investir na educação médica é um dos compromissos da Johnson & Johnson. A empresa acredita que democratizar o conhecimento é uma forma de expandir o acesso à saúde. Anualmente, são capacitados pela companhia mais de 150 mil profissionais de saúde no mundo, sendo mais de 15 mil na América Latina. O instituto da Johnson & Johnson conta com mais de 340 programas de treinamento em mais de 20 especialidades.

Como uma das grandes líderes em saúde, a Johnson & Johnson Medical Devices vai além do importante papel de trazer novas tecnologias, produtos e soluções que elevam todo o padrão de cuidados com os pacientes. Trabalha para ser um catalizador de mudança do sistema de saúde, focando também na educação médica.

Sobre as empresas de produtos para saúde Johnson & Johnson*

Como a empresa de produtos para saúde mais completa do mundo, estamos completando um século de experiência, alavancando a ciência e a tecnologia para moldar o futuro da assistência médica e beneficiar ainda mais as pessoas ao redor do mundo. Com amplitude, profundidade e alcance importante em cirurgia, ortopedia e soluções de intervenção, estamos trabalhando para mudar profundamente a maneira como os cuidados médicos são fornecidos. Nosso compromisso é com a vida.

*Compreendendo as soluções de negócios cirúrgicas, ortopédicas, visão e intervencionistas no segmento de produtos para saúde da Johnson & Johnson

