Educate Girls USA refuerza la divulgación mundial sobre la igualdad de género

El nombramiento fortalecerá aún más la presencia de la organización en Norteamérica y aumentará la experiencia en desarrollo internacional. Educate Girls USA trabaja en estrecha colaboración con sus socios en la India, incluyendo Foundation to Educate Girls Globally, Sol's ARC y Transform Schools – People for Action. Esas organizaciones han inscrito a más de 1 millón de niñas que antes no estaban en la escuela a lo largo de los años y han ayudado a más de 1 millón de niños adicionales a mejorar sus resultados de aprendizaje.