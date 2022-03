Education Cannot Wait annuncia una sovvenzione di 5 milioni di dollari in Ucraina con un appello urgente per 20 milioni di dollari di fondi aggiuntivi

Inglese | Francese | Spagnolo | Arabo

NEW YORK, 16 marzo 2022 /PRNewswire/-- In risposta alla vasta crisi umanitaria che si sta verificando in Ucraina, Education Cannot Wait (ECW) e i suoi partner strategici hanno annunciato oggi un fondo catalitico di 5 milioni di dollari che incrementerà l'istruzione globale in caso di emergenza in risposta a un conflitto che ha colpito 5,7 milioni di bambini in età scolare e mette a rischio centinaia di migliaia di vite umane.

Il fondo dell'ECW mira anche a contribuire alla mobilitazione di ulteriori finanziamenti per 20 milioni di dollari per allinearsi con le esigenze delineate nel Flash Appeal dell'OCHA lanciato di recente per rispondere alle urgenti esigenze umanitarie in Ucraina. Il fondo sarà gestito da Save The Children e UNICEF, e si concentrerà sulla protezione del benessere delle ragazze e dei ragazzi colpiti dal conflitto in Ucraina. Una volta che le condizioni lo consentiranno, il Fondo fornirà un accesso continuativo all'istruzione e al sostegno psicosociale per i bambini e gli adolescenti colpiti dal peggioramento della situazione a seguito dell'offensiva militare della Federazione Russa iniziata il 24 febbraio scorso.

Il Flash Appeal si rivolge a 875.000 bambini e insegnanti colpiti dalla crisi; di questi, circa 150.000 ragazze e ragazzi in età scolare sono i destinatari della sovvenzione catalitica di ECW. ECW e i suoi partner strategici adatteranno la risposta man mano che la situazione si evolve, dato che le esigenze di istruzione a lungo termine in Ucraina e negli Stati confinanti rimangono poco chiare e potrebbero superare le proiezioni iniziali.

Oltre 3 milioni di rifugiati sono già fuggiti nei Paesi vicini e vi sono significativi spostamenti interni. Le scuole e le strutture didattiche dell'Ucraina sono chiuse in tutto il Paese e le recenti notizie indicano attacchi a scuole, ospedali e altre strutture civili. Il Flash Appeal dell'OCHA stima che 2,2 milioni di bambini avranno bisogno di assistenza educativa.

"I bambini e gli adolescenti dell'Ucraina sono coinvolti in un terribile conflitto armato e in trasferimenti forzati oltre i confini. Le loro vite sono state brutalmente distrutte da un giorno all'altro. Education Cannot Wait e i nostri partner fanno tutto il possibile per garantire un accesso continuativo all'istruzione. Questo è fondamentale per affrontare il trauma che subiscono e fornire loro una qualche speranza a cui afferrarsi in questo momento estremamente difficile", ha dichiarato Yasmine Sherif, direttore di Education Cannot Wait, il fondo globale delle Nazioni Unite per l'istruzione in situazioni di emergenza e crisi prolungate.

In tempi di crisi, i bambini fuori dalla scuola corrono un rischio maggiore di abuso e sfruttamento, tratta, violenza di genere, gravidanza precoce e reclutamento in gruppi armati.

