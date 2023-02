Education Cannot Wait ernennt Somaya Faruqi am Internationalen Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft zum neuen Global Champion

Die ehemalige Kapitänin des afghanischen Mädchen-Robotik-Teams ruft zur weiteren Unterstützung der Bildung von Mädchen in Afghanistan und anderen Krisenherden weltweit auf

GENF, 11. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Anlässlich des Internationalen Tages der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft hat Education Cannot Wait (ECW) heute Somaya Faruqi zum neuen „ECW Global Champion" ernannt.

Die ehemalige Kapitänin des afghanischen Mädchen-Robotik-Teams wird als weltweite Fürsprecherin von ECW fungieren und auf der anstehenden ECW High-Level Financing Conference am 16. und 17. Februar in Genf (Schweiz) eine wichtige Podiumsdiskussion zum Thema Afghanistan leiten.

Somaya Faruqi, the former captain of the Afghan Girls’ Robotics Team will serve as a global advocate for ECW and will headline an important Spotlight on Afghanistan panel discussion at the upcoming ECW High-Level Financing Conference, 16 and 17 February in Geneva, Switzerland.

Faruqi machte internationale Schlagzeilen, als sie und ihr Team von „Afghan Dreamers" als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie ein Beatmungsgerät aus gebrauchten Autoteilen bauten.

„Es ist mir eine Ehre, meine Ernennung zum Global Champion von Education Cannot Wait im Namen all der Mädchen weltweit anzunehmen, die trotz aller Widrigkeiten von einer Schulbildung träumen. Sie sind die Wissenschaftlerinnen und Führungskräfte von morgen. Es bleiben so viele zurück. Wir müssen uns gemeinsam dafür einsetzen, dass Mädchen überall Zugang zu einer hochwertigen Ausbildung in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik erhalten und unsere gemeinsamen Träume von einer besseren, gleichberechtigteren Welt für alle wahr werden", erklärte Faruqi.

Faruqi wurde 2002 in Herat, Afghanistan, geboren. In der Werkstatt ihres Vaters entwickelte sie ihre Liebe zur Technik. Ihre Schullaufbahn und die Leitung der Afghan Dreamers wurde durch die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan unterbrochen. Sie und ihre Teamkollegen mussten im August 2021 aus dem Land fliehen.

„Somaya Faruqi ist ein glänzendes Beispiel für uns alle, dass wir mit Mut, Hoffnung und Hartnäckigkeit dafür sorgen können, dass jedes Mädchen – und jeder Junge – auf der ganzen Welt die Hoffnung und die Chancen wahrnehmen kann, die nur eine gute Bildung bieten kann. Als unser Global Champion wird sich Somaya für alle 222 Millionen krisenbetroffenen Mädchen und Jungen weltweit einsetzen, die unsere Unterstützung so dringend benötigen. Somaya ist das Gesicht einer neuen Generation junger Führungskräfte – und das Gesicht des afghanischen Volkes in seiner schönsten Form: stolz, tiefgründig, brillant und unaufhaltsam", erklärte Yasmine Sherif, Exekutivdirektorin von Education Cannot Wait, dem weltweiten Fonds der Vereinten Nationen für Bildung in Notfällen und Langzeitkrisen.

Faruqi hat im Laufe ihrer jungen Karriere mehrere Auszeichnungen erhalten, darunter die Aufnahme in die „Forbes 30 Under 30 Asia" im Jahr 2021.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2000100/1___Copy.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1656121/Education_Cannot_Wait_Logo.jpg

SOURCE Education Cannot Wait