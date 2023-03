Education Cannot Wait renouvelle son programme pluriannuel de résilience en Ouganda avec un investissement de 25 millions de dollars en financement catalytique

Le financement total de l'ECW en faveur de l'Ouganda dépasse les 75 millions de dollars. Le nouvel investissement réalisé par « Save the Children » et le HCR en partenariat avec le gouvernement ougandais permettra la scolarisation de 122 000 enfants réfugiés et issus des communautés d'accueil. Un déficit de financement de 180 millions de dollars subsiste alors que les partenaires s'unissent pour faire face à la plus grande crise de réfugiés d'Afrique.

KAMPALA, Ouganda, 16 mars 2023 /PRNewswire/ -- En réponse à la plus grande crise des réfugiés en Afrique, Education Cannot Wait (ECW - Éducation sans délai) a annoncé aujourd'hui un financement catalytique de 25 millions de dollars pour étendre le Programme de résilience pluriannuel du Fonds en Ouganda . Le total des financements de l'ECW en Ouganda dépasse désormais les 75 millions de dollars.

Le programme prolongé de trois ans sera mis en œuvre par « Save the Children » et le HCR, en partenariat avec le gouvernement ougandais, et soutiendra l'intégration dans le système éducatif national de plus de 122 000 réfugiés. Ces enfants et ceux des communautés d'accueil en Ouganda bénéficieront de la sécurité, de l'espoir et des opportunités d'une éducation inclusive de qualité.

Le nouveau programme vise à catalyser un financement aligné de 180 millions de dollars pour atteindre les objectifs globaux définis dans le plan d'intervention en matière d'éducation pour les réfugiés et les communautés d'accueil II en Ouganda. Il s'agit d'un engagement audacieux et continu du gouvernement en faveur de l'intégration des enfants et des adolescents réfugiés dans son système éducatif.

Cet investissement à grande échelle s'appuie sur l'impact du premier programme pluriannuel de résilience de l'ECW en Ouganda. Ce dernier a permis d'inscrire 240 000 filles et garçons dans l'éducation formelle et non formelle, de construire et de réhabiliter 225 salles de classe, de fournir du matériel pédagogique à près de 150 000 enfants et de garantir un soutien éducatif sur mesure aux filles, aux enfants handicapés et aux apprenants touchés par la pandémie de COVID-19.

« Lors de la Conférence de financement de haut niveau de cette année, les dirigeants du monde entier ont pris des engagements à hauteur de 826 millions de dollars en faveur de l'ECW. Nous devons nous appuyer sur ce soutien et veiller à ce que l'éducation inclusive et de qualité, grâce à la cohérence entre l'humanitaire et le développement dans des endroits comme l'Ouganda, soit entièrement financée. Cela représente un investissement dans le développement économique et social durable pour les personnes les plus démunies », a déclaré Yasmine Sherif, directrice générale d'Education Cannot Wait, le fonds mondial des Nations unies pour l'éducation dans les situations d'urgence et les crises prolongées.

L'Ouganda accueille plus de 1,5 million de réfugiés, dont 798 000 enfants. Depuis janvier 2022, il y a eu plus de 84 000 nouveaux arrivants en Ouganda, principalement en provenance du Sud-Soudan et de la République démocratique du Congo, où ECW soutient également des interventions dans le domaine de l'éducation.

