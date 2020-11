EEGF II d'Horizon Capital augmente sa participation à 96 % dans Datagroup, premier fournisseur national ukrainien d'infrastructures de fibre optique et de services numériques

KIEV, Ukraine, 13 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Horizon Capital, une société de capital-investissement de premier plan des pays émergents d'Europe, a augmenté sa participation dans Datagroup, le premier fournisseur de services numériques et d'infrastructure de fibre optique en Ukraine, de 73,46 % à 96,13 %, par l'intermédiaire de son fonds de 370 millions de dollars, Emerging Europe Growth Fund II, L.P. (EEGF II). EEGF II est heureux d'être le seul investisseur dans Datagroup, aux côtés du PDG Mykhailo Shelemba, qui détient 3,87 %. À la suite de cette transaction, le fondateur de la société, Oleksandr Kardakov, et d'autres investisseurs minoritaires, ont complètement quitté Datagroup. Les détails financiers de cette transaction n'ont pas été divulgués.

« Nous sommes ravis d'approfondir encore davantage notre engagement envers Datagroup et le secteur des télécommunications en Ukraine. Depuis qu'il a assumé le contrôle opérationnel de l'entreprise en 2016, Datagroup a réalisé un redressement complet de ses activités, réduisant la dette nette à l'EBITDA de neuf fois à un faible niveau de 0,3 aujourd'hui, et affichant un taux de croissance annuel composé de plus de 20 % de l'EBITDA. Datagroup continue d'investir massivement dans CAPEX, et se lance dans un programme de modernisation du réseau qui améliorera encore davantage la haute qualité de service et l'innovation offertes à ses précieux clients. Sous le leadership exceptionnel de Mykhailo Shelemba, Datagroup a renforcé sa position de leader dans les segments B2B, commerce de gros, trafic international et communication par satellite, et est prêt à offrir une croissance continue et solide, à la fois de façon organique et à travers des fusions et acquisitions », a déclaré le contrepartiste d'Horizon Capital Dmytro Boroday, qui dirige cette transaction chez Horizon Capital.

« Nous sommes particulièrement enthousiasmés par les possibilités futures pour Datagroup dans le contexte de l'ambitieux programme de numérisation de l'Ukraine; le pays est classé près du sommet mondial pour la délivrance de passeports et de permis de conduire numériques, et a de nombreuses initiatives impressionnantes en cours », a ajouté Lenna Koszarny, associée fondatrice et présidente directrice générale d'Horizon Capital. « Nous croyons fermement que le leadership du marché et l'excellence technique de Datagroup, parallèlement à ces vastes efforts de numérisation en cours en Ukraine, positionnent la société pour une croissance soutenue et à long terme au milieu des tendances mondiales de convergence fixe-mobile. Je profite de l'occasion pour remercier M. Oleksandr Kardakov pour notre coopération au fil des ans et, pour avoir fondé ce champion national en 2000, et pour avoir été le pionnier du développement du secteur depuis lors. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets futurs ! »

Oleksandr Kardakov, fondateur et ancien actionnaire de Datagroup, a déclaré : « Je suis fier des résultats de l'entreprise et de la transformation réussie qui a eu lieu au cours des quatre dernières années. Je suis heureux que la société ait renforcé son partenariat avec Horizon Capital, un investisseur qui soutient Datagroup depuis de nombreuses années, et lui souhaite beaucoup de succès dans ses ambitions stratégiques. Je suis convaincu que, de concert avec la direction, ils mèneront Datagroup à une nouvelle étape de croissance et de développement. »

Mykhailo Shelemba, président directeur général et actionnaire de Datagroup, a ajouté : « Je suis vraiment reconnaissant envers Horizon Capital pour la confiance et le soutien dont elle a fait preuve pendant la transformation de la société. Nous avons obtenu des résultats incroyables, avec des plans audacieux en cours pour étendre et moderniser l'infrastructure de Datagroup, améliorer les services pour nos clients et faire croître davantage notre entreprise. L'Ukraine numérise rapidement ses services publics et son économie, et toute l'équipe de Datagroup reconnaît son rôle important dans cette transformation. Je remercie Oleksandr Kardakov pour sa contribution en tant qu'actionnaire fondateur et pour son soutien au cours de ces années charnières, alors que Datagroup est devenu l'entreprise dynamique qu'elle est aujourd'hui. »

SOURCE Datagroup