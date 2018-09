Een open West-China omarmt wereldwijde kansen

CHENGDU, China, 26 september 2018 /PRNewswire/ -- In Chengdu, in de provincie Sichuan heeft tussen 20 en 24 september de 17e editie van de Western China International Fair (hierna te noemen: "17e WCIF"), met als thema ""New Era in China, New Action of the Western China" (vert. "Nieuwe era in China, Nieuwe actie van West-China") plaatsgevonden. De beurs werd georganiseerd in het International Exhibition Center of Western China International Expo City en het Chengdu New Century City International Convention and Exhibition Center en besloeg in totaal een oppervlak van circa 260.000 vierkante meter.

De exhibitie van de WCIF werd gekenmerkt door een nieuwe indeling die was opgesplitst in de twee thema's "exhibitie + industrie" die beide uitgebreid werden tentoongesteld. In de Cooperation Hall bevond zich de uitgebreide display "The Belt and Road", aan de hand waarvan de samenwerkingsresultaten tussen landen, in het kader van "Belt and Road", en provincies (autonome regio's en gemeentes) in China werden getoond. Bij de industriële sectie lag de focus op de nieuwste technologie en producten, de laatste ontwikkelingstrends op het gebied van kunstmatige intelligentie, militair-civiele integratie, intelligente productiemethoden, evenals op energiebesparing en milieubescherming. Daarnaast waren ook industriële sectoren op het gebied van noodhulp, onderwijs, pensioenen, landbouw etc. vertegenwoordigd. Italië was als belangrijkste gastland aanwezig met een 1.200 vierkante meter grote stand die was opgedeeld in vijf hoofdonderdelen: innovatieve technologie, milieuvriendelijkheid en urbane duurzaamheid, gezondheidszorg, land- en wijnbouw en Italiaanse lifestyle. Daarnaast vonden nog 11 events plaats, waaronder de Openingsceremonie, het Openingsconcert van de Italian Night, de 6e China-Italy Food Safety Dialogue etc.

Ruim 60.000 ondernemingen, afkomstig uit 90 landen en regio's namen deel aan de 17e editie van de Western China International Fair in de West-Chinese metropool Chengdu, in een streven profijt te kunnen trekken van de kansen die de enorme ontwikkeling van West-China en de 'Belt and Road' bieden. Tijdens de beurs vonden, naast de Openingsceremonie van de WCIF en het Western China International Cooperation Forum, onder andere ook nog de volgende events plaats: 2018 "The Belt and Road" Business Leaders Summit, de China (Sichuan) Non-public Economic Development Forum, de Western China Investment Briefing, evenals de Ondertekeningsceremonie in het kader van economische samenwerkingsprojecten etc.

Neem voor meer informatie contact op met:

Luxi YANG

yangluxi@wcif.cn