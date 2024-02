Een revolutie op het gebied van het aankopen van elektronica: Glow Services Corp gaat klanten van Samsung Electronics Australia nieuwe flexibele betalingsmogelijkheden bieden

SYDNEY, 15 februari 2024 /PRNewswire/ -- Glow Services Corp is verheugd in samenwerking met Samsung Electronics Australia een baanbrekende oplossing aan te kondigen die voor Australische consumenten een nieuw tijdperk op het gebied van financiering van elektronica inluidt.

Vanaf 14 februari kunnen klanten van de e-store van Samsung Australia genieten van het gemak van het aankopen van hoogwaardige elektronica, waaronder mobiele telefoons, tv's en computers, met financieringsopties met een rente van 0% voor een periode van 12 of 24 maanden. Wat dit initiatief onderscheidt, is dat klanten niet langer gebonden zijn aan traditionele creditcardsystemen, waardoor omslachtige aanvraagprocedures worden geëlimineerd en de torenhoge administratiekosten en rentetarieven die in de huidige markt gangbaar zijn worden vermeden.

Glow bouwt aan de verticale telecomcloud, waardoor mobiele operators, OEM's en detailhandelaren in de consumentenelektronicabranche de beschikking krijgen over geavanceerde digitale tools. Door middel van de integratie van Glow-technologie stroomlijnt Samsung Australië de aankoopbeleving door tijdens het afrekenen een oplossing voor gespreide betaling aan te bieden die gemakkelijk toegankelijk is, zonder wachttijd voor goedkeuring. Deze innovatieve benadering vereenvoudigt niet alleen het aankoopproces, maar biedt consumenten ook meer flexibiliteit en controle over hun aankopen.

Christiaan Ross, CEO van Glow, is enthousiast over de samenwerking en zegt: "Het verheugt ons de voordelen van de service, waarvan Samsung Electronics de afgelopen drie jaar al via ons programma in het Verenigd Koninkrijk gebruik heeft gemaakt, in Australië te introduceren. Wij geloven dat deze innovatieve aanpak van Samsung een grote verandering zal teweegbrengen in de manier waarop we onze elektronica kopen."

"Samen met Samsung hebben we het meest innovatieve financieringsprogramma voor elektronische apparaten in Australië gecreëerd. We verwachten er zeer veel van," aldus Andrew Cole, Executive Chairman van Glow.

In een reactie op de introductie van Glow-technologiediensten voor klanten van Samsung Australia zegt Chris Hatfield, hoofd van Direct to Consumer bij Samsung Electronics Australia: "Wij van Samsung streven naar voortdurende innovatie en verdere ontwikkeling van onze producten en diensten om te kunnen voldoen aan de veranderende behoeften van consumenten. Het verheugt ons samen met Glow deze nieuwe financieringsoptie te introduceren. Dit weerspiegelt ons streven om de klantbeleving te verbeteren en de klant flexibiliteit te bieden, wat van levensbelang is in het huidige macro-economische klimaat."

Voor meer informatie over de integratie van de oplossingen van Glow in de e-store van Samsung Electronics Australia (en binnenkort ook in de winkel) kunt u terecht op de officiële website van Samsung Australia (https://www.samsung.com/au/) of rechtstreeks contact opnemen met Glow Services Corp.

Over Glow Services Corp: Glow is een pionier op het gebied van digitale oplossingen voor de telecommunicatie- en consumentenelektronicabranche. Door gebruik te maken van geavanceerde technologie en branche-expertise, stelt Glow klanten in staat digitaal succes te boeken en de band met de klant te versterken door middel van innovatieve oplossingen op het gebied van financiering, verzekeringen en inruil/circulaire economie.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1834838/Glow_Financial_Services_Logo.jpg