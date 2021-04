Een van Europa's oudste banken stimuleert groei van hun blockchain en crypto business met Appian

Bankhaus von der Heydt levert nieuwe FinTech-producten 10x sneller en reduceert onboarding van een week naar 10 minuten met het low-code automatiseringsplatform

AMSTERDAM, 15 april 2021 /PRNewswire/ -- Appian kondigt vandaag aan dat Bankhaus von der Heydt Appian gebruikt om back-office activiteiten te automatiseren en haar bankactiviteiten te laten groeien door middel van nieuwe FinTech-aanbiedingen. Het Appian Low-code Automation Platform stelt de bank in staat om nieuwe financiële producten en diensten sneller te lanceren en te beheren, waarnaast de onboarding tijd van nieuwe institutionele klanten wordt versneld.

"Door Appian konden we nieuwe markten veroveren, een aanzienlijk marktaandeel verwerven en onze klanten tien keer sneller nieuwe producten leveren dan voorheen ", aldus Philipp Doppelhammer, Managing Director en lid van de Raad van Bestuur bij Bankhaus von der Heydt.

Bankhaus von der Heydt, opgericht in 1754, is in een onderzoek uit 2021, waarin ongeveer 13.000 bedrijven werden geanalyseerd, erkend als "Digital Champion" onder de Duitse private banken. Het is een van de eerste banken in Duitsland die blockchain, handel in cryptocurrencies en crypto custody-diensten aanbiedt voor financiële instellingen.

Het nieuwe FinTech-portaal van Von der Heydt, gebouwd op het Appian platform, maakt verbinding met de legacy-systemen van de bank op het gebied van bankieren, bemiddeling en crypto-bewaring om werknemers veilige zichtbaarheid van gegevens te bieden. Het Bankhaus-team kan binnen één dag klantspecifieke aanbiedingen creëren, waardoor ze kunnen voldoen aan snel veranderende eisen en hun bedrijf kunnen opschalen zonder hun personeelsbestand te vergroten. De oplossing biedt ook een betere zichtbaarheid van producten en projecten in de systemen van Von der Heydt, resulterend in betere operationele rapportage en vereenvoudigd compliance- en risicobeheer.

Bovendien gebruikt Von der Heydt het Appian platform om de onboarding tijd van nieuwe institutionele klanten te versnellen. De oplossing integreert Know Your Customer (KYC)-vereisten als onderdeel van het digitale onboarding proces om documenten te verzamelen, accounts te verifiëren en customer due diligence uit te voeren voor risicobeheer. De nieuwe digitale workflow verminderde de onboarding tijd van nieuwe handelspartners van een week tot minder dan tien minuten.

"Bankhaus von der Heydt laat zien hoe een historische, traditionele bank kan innoveren en een leider kan zijn op het gebied van FinTech door gebruik te maken van low-code automatisering", aldus Dirk Pohla, Regional Vice President bij Appian DACH. "Door belangrijke operaties en workflows te digitaliseren, besparen ze tijd en leveren ze producten en diensten sneller aan hun werknemers en klanten."

Bekijk deze video van Bankhaus von der Heydt om te zien hoe de bank het Appian platform gebruikt om haar bedrijf op te schalen. Ontdek waarom 5 van 's werelds top 10 banken Appian-klant zijn en leer meer over onze financiële dienstenoplossingen.

Over Appian

Appian helpt organisaties snel applicaties en workflows te ontwikkelen met een low-code automatiseringsplatform. Door mensen, technologieën en gegevens in één workflow samen te brengen, kan Appian helpen resources te maximaliseren en bedrijfsresultaten te verbeteren. Veel van 's werelds grootste organisaties gebruiken Appian-applicaties om de klantervaring te optimaliseren, operational excellence te bereiken en risicobeheer en compliance wereldwijd te vereenvoudigen. Ga voor meer informatie naar www.appian.com

