Eenovance dévoile des solutions complètes de stockage d'énergie au SNEC 2024

SHANGHAI, 17 juin 2024 /PRNewswire/ -- Lors de la 17e conférence internationale sur l'énergie solaire photovoltaïque et intelligente (Shanghai), Eenovance Energy a fièrement présenté ses dernières avancées en matière de technologie de stockage d'énergie. La présentation présentait une large gamme de produits et de solutions de stockage d'énergie, démontrant l'engagement d'Eenovance en faveur de l'innovation et de l'excellence dans le secteur de l'énergie.

Les offres de stockage d'énergie résidentiel d'Eenovance comprennent les séries MANA, RT et CHAKRA, conçues pour les systèmes de stockage d'énergie domestiques allant de 5 à 25 kWh, avec des capacités allant jusqu'à 100 kWh lorsque plusieurs unités sont connectées en parallèle. Ces produits fournissent des solutions de stockage d'énergie plus sûres et plus pratiques pour les ménages modernes.

Alors que le monde passe aux énergies renouvelables, l'instabilité et la volatilité de l'approvisionnement en électricité posent des défis importants. Les produits de stockage d'énergie commerciaux et industriels d'Eenovance offrent des avantages uniques pour résoudre ces problèmes. Ces solutions sont essentielles pour le rasage des pics, l'alimentation de secours d'urgence, l'expansion dynamique de la capacité, l'intégration du stockage photovoltaïque et de la charge, les microréseaux et la gestion de la qualité du réseau.

Lors du SNEC 2024, Eenovance a présenté la série de produits de stockage d'énergie commerciaux et industriels E-MATE, notamment le système 100-221-A entièrement-en-un refroidi par air et le système 100-418-L entièrement-en-un refroidi par liquide E-MATE 200-418-L. Ces systèmes sont dotés de cellules de batterie à haute capacité et à longue durée de vie de 314 Ah, de conceptions modulaires pour une installation et un entretien faciles, et de systèmes de gestion du refroidissement efficaces. Les autres caractéristiques comprennent des systèmes d'extinction d'incendie au gaz, des convertisseurs de stockage d'énergie et des systèmes de gestion de l'énergie.

Pour les applications de production d'énergie et de réseau, Eenovance a lancé le système de stockage d'énergie conteneurisé de type chaîne G-Power 2500-5016-L de nouvelle génération. Ce système intègre des batteries et des chaînes PCS dans un conteneur standard de 20 pieds, offrant une capacité d'armoire unique de 2,5 MW/5 MWh. Il est conçu pour une intégration profonde, la sécurité, la fiabilité, l'intelligence et l'efficacité.

Les systèmes de gestion de la batterie (BMS) d'Eenovance Energy, les systèmes de conversion de puissance (PCS) et les systèmes de gestion de l'énergie (EMS) offrent des fonctionnalités techniques avancées et puissantes. Ces technologies améliorent la performance et l'efficacité des systèmes de stockage d'énergie, offrant aux utilisateurs un approvisionnement en énergie plus pratique, plus efficace, plus sûr et plus fiable.

À l'avenir, Eenovance Energy reste dédiée à la recherche et au développement de produits, améliorant continuellement son avantage concurrentiel. L'entreprise vise à créer des solutions photovoltaïques et de stockage d'énergie intégrées plus efficaces, plus stables et plus sûres, répondant à divers scénarios et modes d'application. Cet engagement soutient la transition mondiale vers le développement de l'énergie verte.

Eenovance Energy participera à l'Intersolar Exhibition à Munich, en Allemagne, le 19 juin 2024. Nous sommes impatients de rencontrer des professionnels de l'industrie et de présenter nos dernières innovations.

